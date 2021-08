Cepeda abandona Twitter tras un aluvión de críticas: “No considero que sea una red social sana”

Luis Cepeda sigue viviendo un verano que parece sacado de un anuncio de cervezas. El cantante gallego ha compartido con sus más de 400 mil seguidores y seguidoras algunas imágenes de estos meses. Y es que el joven no ha parado de disfrutar. Y entre concierto y concierto, Cepeda ha podido sacar tiempo para relajarse en la piscina.

De este modo, el artista de La Fortuna ha compartido un nuevo post en su cuenta de Instagram donde lo vemos disfrutando de un baño en la piscina mientras come. Eso sí, tal y como asegura el artista: echa de menos poder comer patatas chetos Pandilla.

Pero ha sido la segunda foto de la publicación la que más ha llamado la atención de sus seguidores. En ella vemos la espalda del artista, bastante definida debido a los entrenamientos que está siguiendo. En mitad de la espalda, podemos ver una enorme picadura de mosquito que ha sido lo más comentado de su publicación. Y es que el mosquito que se la hiciese se puso las botas.

“Lo mejor es la picadura de tu espalda y quien diga que no, miente”, “Vaya MORDISCÓN te ha dado el mosquitillo ibicenco. Le has sabido rico rico”, “Échale fenistil pomada, va muy bien, te lo digo por experiencia” o “Se quedó a gusto el mosquito”.

Unos días en Ibiza

El cantante está pasando unos días en la isla de moda: Ibiza. Este año han sido muchos y muchas los que han acudido a la famosa isla balear para disfrutar del sol, la playa y el mar. Por supuesto, Cepeda también ha querido desconectar allí. Lo ha hecho junto a unos amigos, con quienes está recorriendo algunas calas y disfrutando de unos baños en el mar mediterráneo.

Eso sí. A pesar de estar de vacaciones, Cepeda no ha podido desconectar de sus últimas polémicas en Twitter. Tras leer varios mensajes de odio hacia su persona, el cantante ha decidido no llevar más su propia cuenta. Y es que esta semana Cepeda se convirtió en trending topic por un desafortunado mensaje sobre la situación en Kabul.

Cepeda se va de Twitter

“Quería comunicaros que el Twitter mío lo lleva ahora una agencia por decisión mía”, ha empezado contando Cepeda en un vídeo que ha subido a sus historias de Instagram. “No considero que sea una red social sana ni para mí ni para nadie. Están los mayores extremos. Nos vemos por aquí y por TikTok y por las redes sociales que no estén contaminadas”, ha dicho el joven.

“Hacer un trending topic cada vez que hablo y que solo sea gente insultándome no lo puedo tolerar. Por eso tomo esta decisión. Espero que lo entendáis y que no me critiquéis más por ello”, ha terminado diciendo el artista.