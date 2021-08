Cepeda habla de su ideología política y se hace viral: ¿qué ha dicho para dividir Twitter?

Desde que lo conocimos en OT, Cepeda siempre ha sido muy activo en redes sociales. El mundo virtual permite que los artistas tengan a sus fans mucho más cerca, y esto es algo que el cantante gallego aprovecha al máximo.

No obstante, cuando alguien habla de su ideología política en Twitter (más aún siendo una celebrity) los ataques y los apoyos llegan de forma inevitable por derechas y por izquierdas.

En este caso, el autor de hits como Esta Vez o Gentleman se hizo viral por sus palabras en una entrevista concedida a El País. Al ser preguntado por el enfrentamiento que tuvo con VOX (cuando el partido lo llamó pijoprogre) y si tenía haters de la ultraderecha, dijo lo siguiente:

"No pertenezco a ningún partido. Ni soy de derechas ni de izquierdas. A mí me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología. No hay partido que sea así, es lo que todo el mundo querríamos."

"Yo no pertenezco a ningún partido (...) Me da igual de derechas que de izquierdas. Me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología. No hay partido que sea así. Es lo que todo el mundo querríamos". Entrevista a Cepeda, de ‘OT’ https://t.co/Ubudw9IgWZ — EL PAÍS (@el_pais) August 12, 2021

Estas declaraciones provocaron una marea de intercambios de opiniones, en la cual Cepeda no dudó en intervenir para aclarar su postura mencionando el tuit anterior: "Todavía no he visto qué hay de malo en decir que ganaría más pasta con un gobierno de derechas pero que mi ideología es la contraria". Además lamentó que no decantarse por ningún partido está "penado con la soga tuitera".

Todavía no he visto que hay de malo en decir que ganaría más pasta con un gobierno de derechas pero que mi ideología es la contraria. Decir que no te identificas con ningún partido por su mierda de gestión en este país está penado con la soga twittera. Disfrutad de la entrevista. https://t.co/jToBVYhkqN — Luis Cepeda (@cepedaoficial) August 12, 2021

Por un lado, algunos usuarios apoyaron al ourensano con palabras como "bien que hace" o comparando la situación con el fútbol: "en este país, tienes que ser del Madrid o del Barça". Y por otra parte, se han visto respuestas que difieren con la opinión del músico: "yo no querría un partido que piense económicamente como la derecha, porque la derecha solo piensa en los ricos".

Mientras el debate sigue en Twitter, Cepeda prepara el que será su tercer disco de estudio, después de Principios (2018) y Con los Pies en el Suelo (2020). En él estará La Fortuna, la divertida canción con sabor veraniego que ha lanzado hace tan solo unas semanas.