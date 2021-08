Elísabet Benavent recurre a Leiva para expresar lo que es sentirse Valeria ahora que se ha estrenado la T2

El estreno de la segunda temporada de Valeria en Netflix ha tenido muy ocupada a Elísabet Benavent, la autora de la saga literaria en la que está basada la serie que ha logrado colarse en el top de la plataforma. Eso ha hecho que no se haya pasado tanto como le gustaría por sus redes sociales.

Aunque ha encontrado un hueco para contar qué es lo que ha aprendido con esta nueva aventura. “Como productora ejecutiva, aprendí muchas cosas, sobre todo el hecho de que me queda muchísimo que aprender. Pero como espectadora, como mujer, como profesional, como creativa, como amiga, como deseante, como deseada, como escritora… me ha dado grandes titulares”, empezaba afirmando.

Mientras paseaba por el Madrid que refleja la serie con su amigo y también autor, Holden Centeno, le ha venido una de las escenas a la cabeza. “Esta noche he pasado junto a mi amigo @holdencenteno bajo la lona de la serie que hasta finales de mes está colgada en Malasaña. Después, cuando nos hemos despedido unos metros más allá y he enfilado “Corredera” con dirección a Tribunal, he pensado en ese sabio consejo d Lola que viene a decir que no necesitamos un taxi para huir con dignidad… la clave es dejar de huir”, compartía.

Las enseñanzas de Valeria

Está claro que adaptar sus novelas más de una década después de haberlas creado, le ha dado para pensar mucho. “Valeria, la serie; Valeria, la segunda temporada, me ha enseñado algo que ya sabía pero que tiendo a olvidar. Ha puesto un Neón fluorescente e incandescente en mi cabeza, en mi pecho y en mis tripas, que me recuerda que merecemos aquello que deseamos tal y como lo deseamos. Quedarse con las ganas, conformarse con migajas, pensar que ‘bueno, esto es mejor que nada’… termina llevándote a pensar que no mereces más. Y lo que no mereces es que nadie te dé menos. Que tú misma te resignes con lo que otros quieran dar”, reflexionaba.

Y es que, en muy poco tiempo, la escritora ha vivido muchos cambios en su vida. “2020 y 2021 han sido años de aprender y experimentar. De decir que ‘no, ya no’ a muchas cosas que pensé que querría siempre. De sorprenderme a mí misma galopando situaciones en las que no quería montar y tardar demasiado en decirle ‘sooo’ al caballo desbocado en el que a veces me convierten las ganas”, expresaba.

Un paseo por Madrid da para mucho y que le ha dado para compartir esta reflexión nocturna: “Hoy, pasando hasta casa por un Madrid precioso, me he sentido Valeria. Escuchando música. Sintiéndome orgullosa de los ‘no’ que aprendí a decir. Sabiéndome segura de decisiones costosas. Y bueno, puede que no, que la vida no sea como en una de mis novelas, pero cogiendo prestada la frase a Leiva, no diré mucho más que: ‘¡Hazlo! Como si ya no te jugaras nada. Como si fueras a morir mañana’. Esta noche me sentí Valeria… y le di las gracias”.