BTS, Melendi y Mau & Ricky quieren entrar en la lista de LOS40

Esta semana tenemos dos grandes candidatos a entrar en lista. Dos estilos totalmente diferentes pero con una cosa en común: lo están petando. Por un lado encontramos a Melendi junto a Mau & Ricky con el tema La boca junta. Por otro al grupo musical más aclamado del momento: BTS con su Butter.

Melendi podría entrar en la lista

La Boca Junta es el tema del asturiano en colaboración con los venezolanos del momento: los hermanos Mau y Ricky. Se trata de un tema totalmente veraniego que llega cargado de energía y buena vibra.

Con una letra cargada de sensualidad con versos como “Apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales” o “Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir ‘te quiero?’”. El tema no ha parado de ganar oyentes en las últimas semanas, hasta posicionarse como una de las canciones del verano.

Para votar por La Boca Junta y que entre en la lista, puedes apoyar la candidatura con el siguiente hashtag: #MiVoto40Melendi.

Melendi, Mau y Ricky - La Boca Junta

BTS y Butter

A estas alturas, BTS no necesita ningún tipo de presentación. El grupo coreano es uno de los mayores fenómenos pop de los últimos años. ¡Y no nos extraña! Ahora pueden volver a entrar en la lista de LOS40 de la mano de su último hit mundial: Butter.

Tras el enorme éxito de Dynamite, BTS volvió a apostar por el inglés en Butter. ¡Y menudo acuerto! Los surcoreanos lo dan todo en este tema donde fusionan sonidos pop y disco al que pocas personas pueden resistirse. Y es que son muchos y muchas los que no pueden evitar levantarse para bailarlo cuando lo escuchan. Por supuesto, como era de esperar, los chicos sorprendieron con un nuevo videoclip donde volvieron a demostrar que no hay nadie como ellos para crear una gran producción visual.

Si quieres que el fenómeno Butter suene en la lista, puedes apoyar su candidatura con el siguiente hashtag: #MiVoto40BTS.

BTS 'Butter' Official MV

Recuerda que podrás saber si las dos canciones han entrado a lista el sábado a partir de las 10 de la mañana (una hora menos en Canarias) con Óscar Martínez.