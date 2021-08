K-Pop idols y el teatro musical: 10 idols que se han adentrado en los musicales

En los últimos años, los idols K-Pop han ganado popularidad en el mundo de las series coreanas, conocidas como K-Dramas. Sin embargo, las voces de estos artistas tienen un poco más de tiempo resonando en las paredes de los teatros de Corea del Sur. Por esta razón, vamos a conocer a algunos de los idols K-Pop masculinos que han participado en el teatro musical.

SuHo

El líder de EXO participó en la obra The Last Kiss en 2017, interpretando al príncipe heredero Rudolf. Su excelente actuación, llevó a la compañía EMK Musical a elegirlo como protagonista de The Man Who Laughs. El alto nivel que alcanzó actuando como Gwynplaine en la obra causó que la audiencia lo señalara como la nueva estrella musical de su generación.

Park HyunSik

A pesar de ser conocido por su papel en series coreanas como Strong Woman Do Bong Soon y Hwarang, este actor también forma parte del grupo K-Pop ZE:A. El idol surcoreano es uno de los artistas con mayor trayectoria en obras musicales.

En el pasado, HyunSik participó en Monte Cristo, Los Tres Mosqueteros, Tentación de los lobos, Bonnie & Clyde, y en 2018 tuvo el mismo personaje que Leo de VIXX en la obra Elisabeth. Ambos artistas participaron como Der Tod, un personaje “fatalmente carismático” que representa la muerte.

Kyuhyun

Desde hace varios años, el menor de los miembros de Super Junior ha sido aplaudido por su capacidad vocal. Este talento lo llevó a formar parte de la primera generación de idols que fueron escogidos para un musical.

Los tres mosqueteros, Atrápame si puedes, Moon Embracing the Sun, Cantando bajo la lluvia, Los días, Robin Hood y Werther son algunos de los títulos en los que este artista ha aparecido. Sin embargo, uno de sus personajes más conocidos es Wolfgang Amadeus Mozart, a quien KyuHyun interpretó en la obra Mozart!.

Kim DoYoung & ChangSub

El vocalista de NCT debutó en el teatro musical el 13 de julio de este año, con un papel protagónico en el musical Marie Antoinette. Según informó Star News en una nota de prensa sobre el estreno, “Doyoung es un artista que tiene una joya de voz, pueden esperar su pasión en el papel de Fersen”.

Junto a Doyoung, ChangSub, vocalista de BTOB, también interpreta al personaje de Fersen. A diferencia del vocalista de NCT, ChangSub ya ha tenido experiencia en el teatro musical, con obras como Boys Over Flowers: The Musical, Napoleon, Edgar Allan Poe, y Iron Mask.

D.O. y Xiumin

En el año 2020, dos de los vocalistas de EXO participaron en el musical militar Return: The Promise of the Day. La obra cuenta la historia del veterano militar Seung Ho, quien busca los restos de sus compañeros que murieron en batalla durante la Guerra de Corea.

Durante la puesta en escena en que este par de idols participó, D.O. actuó como la versión joven de Seung Ho. Mientras tanto, XiuMin representó al nieto de este personaje, llamado Hyun Min. Junto a ellos, otros idols como Yoon Jisung, Lee HongKi de FTISLAND, SungYeol de Infinite y SeJeong de Gugudan participaron de la obra.

En 2020, el musical honró el 70 aniversario de la Guerra de Corea, en la que más de 3 millones de soldados lucharon y sacrificaron sus vidas en la batalla.

Jo Kwon, Ren y MJ

La versión coreana del musical Todo Sobre Jaime estrenó en 2020 con Jo Kwon de 2AM, Ren de NU’EST y MJ de ASTRO compartiendo el papel protagónico. Junto a los tres idols, Shin Joo Hyup es el cuarto artista que interpreta a Jaime.

“Todo sobre Jaime” se basa en la historia real del estudiante de secundaria Jamie de 17 años, que soñaba con convertirse en una drag queen. Al ser tantos los rostros que tuvo el personaje, los 4 artistas le dieron su propio encanto.