Brisa Fenoy celebra sus 30 años completamente desnuda y una reflexión sobre el amor a uno mismo

Brisa Fenoy ha demostrado ser una de esas mujeres que tienen las ideas claras y las defiende hasta sus últimas consecuencias. Le importan las mujeres y sus derechos, los problemas de inmigración y, en general, las injusticias contra las que lucha de manera muy activa.

Y todo eso lo refleja en su música y en sus escritos. Y así es como ha llegado a la treintena. Lo ha celebrado con un desnudo integral que, de momento, no le han censurado en Instagram. Y lo ha acompañado de un balance de lo que han sido estos años y el amor que siente hacia sí misma.

“Nacemos y morimos. Mientras tanto vivimos. Viví mi primera década de una manera especial. El amor rebosaba por todos mis poros, la inocencia dirigía mis impulsos y mi clan me protegía con flexibilidad de junco”, comenzaba analizando.

Balance de una vida

“Mi adolescencia fue algo turbulenta, varias escuelas pisé, mis abuelos se fueron a otro lugar y los eché de menos, por primera vez sentí la muerte y el amor por la música”, continuaba sobre lo que supuso para ella la madurez y el crecimiento.

La música entró en su vida como un torrente: “Compuse mi primera canción y produje con logic mi primera creación. Me rompieron el corazón. Me rompieron los esquemas, las dudas y las certezas. Que yo tenía de todo la razón”.

Una vez llegados los veinte, la moda empezó a tomar relevancia en su vida. “La veintena me subió y me bajó, de país en país la moda me enseñó, que la belleza no está fuera sino en un rinconcito alojado en la certeza de que somos un cuerpo con un alma dentro y que la vida se vive a fuego lento, en el presente duermo, en el presente despierto porque la vida se pasa corriendo”, compartía.

Sin duda, ha dado una forma de prosa poética a un pensamiento que refleja lo mucho que se ha preocupado por aprender de sus experiencias. “Subes y bajas por el dolor, subes y subes hacia el amor, un compañero en tu corazón tienes que tomar una decisión, te amas suficiente? Es una pregunta es una respuesta es una certeza que no me da tregua”, añadía.

Y terminaba con un agradecimiento a todo este tiempo vivido: “Gracias a los 30 por enseñarme que ahora empiezo por fin a saber amarme. #felizcumpleaños #happybirthday #brisa #renacer #timetowakeup #30s #portrait”.

Las felicitaciones no se han hecho esperar.