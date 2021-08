Danny Ocean: Hablamos de la polémica de C. Tangana, la colaboración de Alejandro Sanz y Greeicy o Alba Reche

Danny Ocean vino a pasar dos semanas a España y se quedó dos meses. Ahora ha vuelto a Miami, pero ya echa de menos nuestro país al que le unen muchas cosas. En su última visita consiguió agotar las entradas para sus conciertos de Madrid y Barcelona y es que el idilio es mutuo.

Desde que hace ya cinco años lanzó Me rehúso, ha sido una constante en la escena y aunque decidió tomarse el año pasado sabático, en busca de inspiración, este año ha vuelto a compartir nuevos temas, el último, Apartamento.

Durante su paso por España ha pasado mucho tiempo con sus amigos venezolanos que viven aquí, pero también ha pasado momentos interesantes con artistas de nuestro país como Alejandro Sanz, C. Tangana, Paula Cendejas o Alba Reche y de eso hemos querido hablar con él.

Has pasado un tiempo por nuestro país, ¿qué es lo que más te sorprende de España?

La gente. Una de mis cosas favoritas es caminar por Madrid en la madrugada. Me fascina. Me encanta agarrar la caminata desde Cibeles, hasta Callao, bajo a Sol, bajo por Plaza Mayor y me regreso. Es una de mis cosas favoritas del mundo. Me encanta la comida, las personas, la noche de Madrid es inigualable. Me gusta mucho Barcelona y la vibra, pero siento que cuando uno camina en Madrid es mágico. Hice la ruta del atún en el sur de España hace un mes. Hice Málaga, Marbella, Tarifa, Zahara de los atunes, Barbate, terminé en Cádiz y también me enamoré de esa parte de España. Espectacular. Es otra vuelta. Málaga me encantó. Estuve dos meses en España, fui para dos semanas y me quedé dos meses.

Te hemos visto con C. Tangana y Alejandro Sanz, ¿habéis hablado de colaboraciones?

No, pasamos una tarde bien bonita en casa de Alejandro. Habíamos compartido un par de veces antes y un tipazo. Conocí a Pucho ahí. Nos habíamos conocido en Miami hace mucho tiempo, pero como que reconectamos ahí en casa de Ale.

¿Hicisteis algo de música o bebisteis una buena botella de vino de esas que le gusta abrir a Alejandro?

Estuvimos conversando un poco de la vida. Nos abrimos una botellita de vino que es algo bastante español.

No sé si estás al día de la polémica que ha surgido con la foto del último single de Tangana, ¿qué opinas?

Escuché la canción, pero no me enteré de la polémica, cuéntame el chisme.

Foto en un yate en Ibiza rodeado por varias mujeres en bikini influencers y actrices conocidas de nuestro país y las redes se llenaron de críticas por el aire ‘casposo’ y ‘machista’ de esa imagen.

Creo que hoy en día se habla mucho de todo y qué fastidio, qué aburrimiento. Si a él le gusta eso, es su flow y ya. Soy así, trato de ver un poquito más allá. Estaba vacilando, supongo. Si se estaba divirtiendo eso es lo más feliz. Sea como él se divierta, es su problema, pero si él es feliz haciendo lo suyo, por qué no.

Alejandro Sanz saca este viernes tema con Greeicy, que sé que es buena amiga, ¿lo has escuchado?

Sí me lo puso. Quiero muchísimo a Greeicy, sé lo fan que es de Alejandro. Yo también, creo que todos somos ultra fans de Alejandro y me lo mostró y muy cool. Estoy muy orgulloso de esta colaboración que hizo. Son dos personas que respeto y quiero muchísimo y es cool cuando ves a dos personas de esta industria juntándose y ambos se admiran mutuamente y es muy bonito ver algo así.

Tú eres buen amigo de la colombiana y su pareja con el que has coincidido en La voz, con Mike Bahía, ¿qué has aprendido de tu paso por televisión?

Increíble, nunca había estado en televisión así y fue increíble. Él es un tipazo, yo lo quiero muchísimo. Me invitó para ayudarle en Perú y es de esas personas con la que no pensabas toparte, y conectamos de una manera muy genuina e hicimos una canción increíble e hizo un nexo con nosotros. Cada vez que viene para Miami nos vemos. Y cuando pasamos tiempo juntos, acabamos haciendo canciones. Aprendo mucho de él y él de mí, nos retroalimentamos mucho.

También en España coincidiste con Alba Reche, ¿qué tipo de relación tenéis?

La quiero muchísimo porque me acompañó a cantar en los Premios Odeón hace dos años y como conectamos de una manera muy cool y cuando llegué le dije que estaba en España, nos escribimos y me invitó a cantar Me rehúso en su show y fue muy cool. Yo la quiero mucho a ella.

Y en esos dos meses que has pasado en España, ¿con qué otros artistas has coincidido?

No, fui a comer una vez con Marc Segí, el chico que hizo Tiroteo, pero me quedé en España porque tengo muchos amigos de Venezuela que están acá, amigos de toda la vida y quería pasar tiempo con ellos. Mi ahijada vive en España y necesitaba ese tiempo como para reconectar con mis personas del pasado.

Tienes disco previsto para antes de que acabe el año en el que habrá colaboraciones, ¿alguna con artista español?

Puede ser, quizás, quién sabe. No te puedo decir, no te puedo dar esa respuesta, pero sí tengo canciones con españoles que pueden salir por ahí en algún momento. No sé si en el disco, pero hay canciones que están por ahí que van a salir. Tengo una canción con Paula Cendejas, una cancionzaza y, por ahora, es lo que te puedo decir.