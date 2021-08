Beret, feliz con su último gran logro que no tiene que ver con la música

“Ya era hora cojones JAJAJAJA”. Con estas palabras, Beret nos informaba de que, por fin, se ha sacado el carnet de conducir, algo que no le ha resultado demasiado fácil, por lo menos si hablamos del examen práctico.

Lo intentó por primera vez el pasado mes de mayo. En aquel entonces suspendía y se lo tomaba con sentido del humor, qué remedio. Compartía una imagen suya como copiloto en el coche de su padre y confiaba en que la próxima sería la vencida.

Pero ya tiene su cartelito de conductor novel que pondrá en su vehículo. A sus 25 años casi recién cumplidos ya puede ponerse al volante. Ahora ya no necesita que su padre le lleve de un lado a otro.

Han bastado unos minutos para que llegaran las primeras felicitaciones.

Lérica: OLEEEEEEEEEEEEEEE

Sofía Ellar: JAJJJAJAJAJJAJJA qué mal nos portamos con los de la L

Garabatto: Tus pelotas!!!

Motivos de felicididad

Está claro que está feliz, ya lo demostraba unas horas antes cuando decía compartir un vídeo en el que podíamos verle cantar, con voz y guitarra, su tema Cóseme, el que comparte en el disco con Vanesa Martín.

Parece que últimamente no tiene más que celebrar buenas cosas. Hace unos días actuó en Mar de Sons y volvió a reencontrarse con el público, algo que tanto han echado de menos los artistas. Y, además, hace poco anunciaba un concierto que le hace especial ilusión.

El próximo 13 de noviembre, el sevillano emprenderá la aventura americana y tocará en el Symphony Space de Nueva York. Será el 13 de noviembre y no puede estar más ilusionado. “NUEVA YORK!!!! 🌹🌹🌹 no puedo creerme que vaya a cantar allí, se me saltan las lágrimas……”, escribía junto al cartel de ese concierto que seguro que le dejará un recuerdo imborrable.

Poco a poco, la cultura va recuperando la normalidad y aunque todavía quedan cosas que cambiar, vamos por el buen camino y él empieza a disfrutarlo.

De momento, le toca celebrar su gran logro no musical, el de haberse unido a la lista de conductores.