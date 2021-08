Todo apunta a que Can Yaman ha roto su compromiso con su novia italiana: ¿De nuevo un hombre soltero?

Cuando Can Yaman visitó España cuando Divinity emitió Erkenci Kus: Pájaro soñador por primera vez, era todavía un hombre soltero y no comprometido. De ahí que muchas mujeres fueran a recibirle al aeropuerto para demostrarle que estaban dispuestas a conquistar su corazón. Pero no, no encontró a su gran amor en nuestro país, sino que lo hizo en Italia.

Mientras estaba allí grabando uno de sus proyectos conoció a Diletta Leotta, una exuberante reportera deportiva que le robó el corazón. En redes hemos podido ir viendo fotos de su apasionado romance.

De hecho, hace unos meses, el actor turco le pidió matrimonio. Ella le dio una negativa porque consideraba que todavía era demasiado pronto para tomar una decisión así. Pero su relación parecía que iba sobre ruedas.

Verano en dos etapas

Más cuando a principios de verano les vimos recorrer la costa napolitana e, incluso, viajar a Turquía para conocer a la familia de Yaman. De hecho, su madre Güldem, llegó a afirmar que se casarían este año. Y ya sabemos, los que hemos visto algunas series turcas que tan de moda están en nuestro país, que eso de las bodas se lo toman muy en serio.

Pero parece que esa relación idílica y mágica podría haber llegado a su fin. Vale que no es la primera vez que planean rumores de ruptura sobre ellos, pero lo cierto es que cada vez cobran más fuerza.

Desde el 12 de julio no han compartido ninguna foto juntos y eso ha supuesto una señal de alarma. Y no sólo eso, sino que no han intercambiado ‘likes’ en sus respectivas publicaciones. Y ya se sabe que las redes sociales son la plataforma que, hoy en día, nos confirman o desmientes relaciones.

Ahora continúan de vacaciones, pero por separado. Ella está en Sicilia con su familia y amigos, mientras que él se ha relajado en Cerdeña con su manager y todo apunta a que no lo están pasando nada mal.

Cumpleaños con amigos

Pero ahí no queda la cosa porque otra señal que ha llevado a pensar en ruptura ha sido el cumpleaños de ella el 16 de agosto. Se esperaba una felicitación pública de Yaman que nunca llegó. Ella celebró sus 30 años con una fiesta con amigos y la ausencia del actor fue notable.

No han confirmado ni desmentido nada, pero todo apunta a que hay problemas en el paraíso. El tiempo dirá si es todo un espejismo, si han decidido darse un tiempo y espacio o si, realmente, esta historia ha llegado a su fin, algo que celebrarían muchos que ansían volver a verle soltero para soñar con una oportunidad.

Lo cierto es que puede refugiarse en el trabajo porque empezará temporada con el rodaje de una nueva serie en Italia que ha hecho que el rodaje de Sandokán tenga que retrasarse hasta el año que viene.