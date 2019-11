Can Yaman: “Las mujeres españolas son muy apasionadas y muy calientes”

Todavía estamos superando la resaca de la visita fugaz de Can Yaman a Madrid. Llegó el domingo por la noche y se marchó el martes por la noche y, en medio, tuvo que cumplir con muchos compromisos que le dejaron con poco tiempo para disfrutar de la ciudad.

Aun así, y tras comprobar el cariño que le han ofrecido sus fans en este país, se ha podido hacer una idea clara de cómo son las mujeres españolas.

“Ha sido todo muy repentino ya ha sido todo muy rápido y no he podido tener tiempo para disfrutar y conocer a las chicas españolas pero, según he podido ver, las mujeres españolas son muy apasionadas, muy calientes y espero que en un futuro pueda poder conocer mejor a las mujeres españolas”, explicó en la rueda de prensa que ofreció para hablar de esta primera visita.

Ya había estado en nuestro país hace unos años pero entonces era una persona anónima que no llamaba la atención. Ahora ha vuelto aunque se ha quedado con ganas de más.

De momento asegura que disfruta mucho con nuestra gastronomía: “La comida española siempre me ha gustado. Aquí no he tenido tiempo para probarla como yo quería pero en Estambul sí la como. Como habéis podido ver, aquí he estado comiendo en el coche hamburguesas, sandwiches y no he podido probar la comida española con detalle, pero espero tener más ocasiones para poder hacerlo con más tiempo”.

Para esa próxima vez que regrese con más tiempo, nos ha dejado detalles sobre cómo le gustan las chicas, aunque tan solo una pincelada porque entrar en terreno personal es algo que le gusta demasiado.

“Nunca presumo sobre si me gustan estas chicas. A lo mejor si viene una modelo me enamoro pero si me dibujan a la mujer ideal con mis pautas, a lo mejor no me gusta. Por eso me cuesta tanto hablar de un prototipo, me gusta experimentar nuevas cosas y conocer a gente nueva. No tengo unos criterios fijos para decir cuál es la mujer ideal para mí”, aseguró.

Aunque no lo tenga clara, después de insistir un poco, dio alguna pista: “Que sea graciosa, que no se estrese. Me gustaría conocer a alguien con sentido del humor y que fuera sincera”.