Justin Quiles y Maluma unen sus fuerzas en ‘La botella’: ¡mira el vídeo y la letra!

Yeah yeah yeah

Maluma Baby, J Quiles

Ay, Justin Quiles mami

For you my “lova”, Maluma

Me cansé, me cansé de buscar

En otros besos los labios que no son los tuyos

Me miento y digo que no la voy a ir a buscar

Pero al poco tiempo voy yo a buscarla

Otra vez a buscarla, otra vez a buscarla

La sobriedad viene a buscarme

Y siempre tarda y no aguanta

Maluma Baby

Tiene un don peri pa’ hipnotizarme, volvió a embriagarme

Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella

Me quito del party, me limpio de todo por ella

Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella

Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella

Me quito del party, me limpio de todo por ella

Ay, Justin quiles mami

Me quito del party

Nena por tu body

Sin ti soy un pobre

Siendo millonari

Por las redes te vi

Unas fotos en Paris

Y yo como loco

Deseando estar allí

Te miro y no sé lo que piensas

Es que yo tengo la mente perversa

Mai’ tu me tienes mal de la cabeza

No quiero imaginar lo que no sea

Te miro y no sé lo que piensas

Es que yo tengo la mente perversa

No quiero imaginar lo que no sea

Mai’ tu me tienes mal de la cabeza

Tiene un don peri pa’ hipnotizarme, volvió a embriagarme

Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella

Me quito del party, me limpio de todo por ella

Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella

Me quito del party, me limpio de todo por ella

Y ha pasado por Hawái y Madrid

Me he comido cuantos culos por ahí

Pero ninguna daría la vida por la mía

Del modo que lo hacías por mi

A papa Dios ya le he tirado mil rezos

Pidiendo que vuelvas, pero no hay progreso

Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso

Y el no tenerte me llevó a los excesos

Baby por eso

Bebo y fumo 24/7

Mi vieja preocupá porque yo ando algarete

Dicen que chimba por ahí buscando suerte

Pero estoy seguro baby eres diferente

Tiene un don peri pa’ hipnotizarme volvió a embriagarme

Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella

Me quito del party, me limpio de todo por ella

Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella

Me quito del party, me limpio de todo por ella

Por ella…

Ovy On The Drums

Me quito del party, me quito de to’

Maluma baby

Justin Quiles

Ay Justin Quiles mami

Maluma

Colombia y Puerto Rico baby

Estas voces no fallan mamacita

Un capitulo más Maluma baby

Papi Juancho

Dimelo Edge

Por ti no tocaría otra botella