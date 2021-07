Entrevista Justin Quiles: “La última promesa tiene muchas colaboraciones y muy buenas canciones”

Justin Quiles ya tiene nuevo disco. Se llama La última promesa tal y como nos contó durante nuestra entrevista para LOS40 Urban. Durante el último año y medio, el artista estadounidense de origen puertorriqueño nos ha ido dejando pequeñas migas en forma de canciones cuyo camino hemos llegado hasta la llegada de su nuevo álbum de estudio.

"Muchas colaboraciones y muy buenas canciones. A mis fanáticos les va a encantar este álbum. Se llama La última promesa". Así define su nuevo proyecto musical en el que estarán recogidos algunos de los hits con los que ha marcado el verano del 2020 y el de este 2021.

No faltarán dos de los temas que han sacudido los cimientos de la escena musical urbana latina como son Loco con Chimbala y Zion y Lennox y Pam junto a El Alfa y Daddy Yankee. Una colaboración, esta última, que se ha convertido en un sueño cumplido para él: "Este es el momento más esperado en mi carrera toda mi vida he querido poder colaborar con Daddy Yankee y por fin se me dio la oportunidad, un sueño"

Sobre su más reciente hit, Loco, nos explicó que "me presentaron esta idea y me encantó y nos metimos la misma noche en el estudio. Chimbala me dijo que Zion y Lennox también iban a hacer algo similar y me pareció perfecto invitarles. Creo que fue una perfecta combinación para este ritmo y para esta canción".

Con cada respuesta y con cada palabra, Justin Quiles refleja su pasión por la música, su entusiasmo por cada artista con el que ha colaborado o va a colaborar. Y aunque nos deja con la miel en los labios con respecto a lo que está tramando con Maluma (también hace unos meses apuntaba a nuevo material con J Balvin) está claro que este verano vamos a disfrutar al máximo con su música.

Si quieres descubrir todo lo que nos contó el artista sobre su nueva aventura musical, así como los artistas españoles que más le están llamando la atención en estos momentos, no te pierdas esta completa entrevista en LOS40 Urban.