Liam Payne regresa a la música con ‘Sunshine’

Buenas noticias para los fans de Liam Payne: ¡el cantante tiene nuevo single preparado! El ex integrante de One Direction ha acudido a sus redes sociales para anunciar que el próximo viernes, 27 de agosto, lanzará su nuevo tema: Sunshine.

Se trata de la canción principal de la banda sonora de la película de animación Ron’s Gone Wrong de Fox. “Estoy muy emocionado de anunciar oficialmente que mi nuevo single Sunshine sale el 27 de agosto y que aparece en la película Ron’s Gone Wrong. No puedo esperar a que la escuchéis”, ha escrito la estrella británica en el post.

Además, el cantante ha compartido una nueva foto de estudio en el que aparece increíble. De hecho, podría ser la imagen que dé comienzo a su nueva era musical. Y es que el propio artista ha cambiado su foto de perfil en redes sociales por esa.

Cabe recordar que el cantante llevaba desde 2020 sin lanzar ninguna canción. De este modo, Liam vuelve a la música por todo lo alto. Además, el joven ha posado junto al divertido protagonista de la película de dibujos animados. Liam Payne debutó en solitario con su primer álbum llamado LP1 en 2019. El trabajo, que contaba con 18 canciones, tenía algunos de los éxitos que lanzó antes como Familiar, For You o Live Forever.

¿Sobre qué va Ron’s Gona Wrong?

La película Ron’s Gona Wrong a la que Liam pone banda sonora es la gran apuesta de 20th Century Fox para otoño. Se trata de una comedia familiar de animación. La trama nos lleva a un mundo donde los robots se han convertido en los mejores amigos de los niños. Eso sí, parece que uno de ellos está estropeado. A pesar de eso, su niño de 11 años continúa con él.

Ron's Gone Wrong | Official Trailer | 20th Century Studios

La cinta, que se estrena el próximo 22 de octubre en los cines y promete llevar a muchas familias a las salas, contará con una banda sonora diez, tal y como hemos podido comprobar en el trailer. Happy Together, el tema de The Turtles es la banda sonora del adelanto. Sin duda, nos morimos de ganas de escuchar la nueva canción de Liam y saber qué papel jugará en esta historia.