Wonho anuncia su regreso musical

¡Buenas noticias para los fans de Wonho! Después de emprender su carrera en solitario separado de MONSTA X y atreverse con nuevos proyectos musicales, el surcoreano vuelve con su próximo lanzamiento.

Así lo ha anunciado el artista a través de sus redes sociales, donde ha revelado que pronto podremos escuchar su segundo mini álbum Blue Letter. ¡Qué ganas de escucharlo!

Un proyecto que llega después de Love Synonym Pt. 1: Right For Me y Love Synonym Pt. 2: Right For Us. Aunque se publicaron por separado, forman parte de un mismo EP que Wonho presentó al mundo para demostrar que tiene talento de sobra para brillar también en solitario.

De momento se desconocen más detalles de este estreno, pero seguiremos atentos a sus publicaciones para conocer todo lo que nuestro protagonista va a ofrecernos próximamente. ¿Quién sabe? Quizás lo escuchemos antes de lo que imaginamos.

La salida de Wonho de MONSTA X se produjo en el último trimestre del 2019. La agencia Starship Entertainment fue la encargada de hacerlo público, lo que creó una combinación de emociones entre los fans del grupo. "Queremos disculparnos por cualquier inconveniente que esto haya podido causar a nuestros fans", señalaron.

No obstante, tanto sus fans como Wonho y MONSTA X continúan sus caminos con éxito y nuevos logros. En el caso del artista, está más que dispuesto a seguir construyendo el suyo de la mano de todos sus seguidores y de la música que le hace feliz. Y tú, ¿le acompañas?