Imposible no emocionarse con la carta abierta que de María del Monte a su madre fallecida

Este ha sido un fin de semana especialmente complicado para dos mujeres: Isabel Preysler y María del Monte. Ambas perdían a sus madres con las que compartían vida. Ambas lloran ahora pérdidas tan duras.

Si nos centramos en la cantante hay que recordar que este sábado decía adiós a su madre, Bibiana Algaba que fallecía a los 96 años de edad. Le daba su último adiós en Sevilla.

Estaban tan unidas que María no ha podido evitar escribir unas emotivas palabras que ha querido compartir con todos y que suponen un homenaje a su progenitora, la mujer que le dio la vida a la que estaba tan unida.

Carta a su madre

“Me has dado la vida y me la has llenado tanto…que va a ser complicado seguir. Espero que me ayudes. Tenerte tantos años ha sido una suerte. Aunque siempre me parecerán pocos. El saldo de las fuerzas lo tengo en números rojos, tienes que ayudarme a reponer. Por mi parte intentaré seguir recordando tantos y tantos momentos como hemos vivido”, empezaba diciendo.

Pero ahí no quedaba la cosa, había muchos piropos que lanzar a su madre: “No he conocido a nadie como tú. Tu energía, tu luz, tu SABIDURÍA, tu saber estar, tu fuerza, tu alegría, tu sonrisa, tu mirada, tu gracia, tu desparpajo, tu amor … no tienes ni idea de lo que hemos aprendido de ti. Nos enseñabas sin proponértelo”.

La vida sigue

Ahora toca continuar una vida sin ella y eso no es fácil. “Entrar en casa ha sido difícil porque está impregnada de ti. Pero he descubierto que no es la casa. La que está impregnada de ti, soy yo!!!!!!!! Gracias por darlo todo. Te quiero. Sigue a mi lado por favor. Sigue guiándome. GRACIAS POR SER MI MADRE”, terminaba compartiendo.

Lograba emocionar a muchos que no han dudado en mandarle todo su apoyo. Está claro que no va a estar sola en este duro trance.