The Rolling Stones celebra los 40 años de ‘Tattoo You’ a lo grande: ¡remasterización y temas inéditos!

Para que siga vigente su pacto con el diablo, The Rolling Stones no le pone freno ni a sus giras ni a sus lanzamientos. Sobre lo primero, anunciaron recientemente un tour de trece conciertos, mientras que acerca de lo segundo, llega la remasterización de uno de sus grandes álbumes: Tattoo You, de 1981.

Esta reedición verá la luz el año de su 40 aniversario. Si bien cumplirá cuatro décadas mañana mismo (24 de agosto de 2021), esta nueva edición no saldrá a la venta hasta dentro de dos meses, más concretamente el 22 de octubre.

Como no podía ser de otra forma, Sus Satánicas Majestades han decidido elaborar un buen número de formatos para conmemorar el disco que comienza con Start Me Up, uno de los emblemas de los ingleses que no falta en ninguno de sus directos. Estará disponible en CD, LP y varias cajas deluxe que incluyen incluso un libro, además de un triple LP del concierto Still Live at Wembley Stadium 1982.

Por si todo esto no era suficiente, aquí llega el plato fuerte: nueve canciones inéditas, de las cuales ya tenemos el placer de escuchar Living in the Heart of Love. Se trata de un tema que cuenta con los inconfundibles sonidos rockeros tan característicos de la legendaria banda británica, y puedes disfrutar a continuación:

The Rolling Stones “Living In The Heart Of Love” (From Tattoo You 2021)

De esta forma, Mick Jagger, Keith Richards y compañía volverán a colocarse en las listas de discos más vendidos a finales de año. No cabe duda de esto vistos los precedentes: en 2020 alcanzaron el número uno en Gran Bretaña con la reedición de Goats Head Soup, su mítico trabajo de 1973 que incluye clásicos como Angie.

Sobre su gira, se trata de la continuación del No Filter Tour, y las actuaciones que están confirmadas tendrán lugar únicamente en Estados Unidos entre septiembre y noviembre de este mismo año. A pesar de que no hay fechas para Europa, siempre hay que tener confianza en que los Rolling vuelvan a España.