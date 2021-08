El Pequeño Nicolás recibe una paliza que le desfigura la cara

El pequeño Nicolás ha sido víctima de una brutal paliza propinada por el vigilante de seguridad de un evento al que acudió con un amigo.

"A la hora de desalojar la zona un miembro del servicio de seguridad me cogió como una oveja y me metió dentro de un autobús. Me subió incluso sin llevar mascarilla", empieza relatando el joven mediático a El Confidencial "así que le dije que estaba con un amigo y bajé para esperarlo fuera”.

Fue al verlo otra vez fuera del autobús cuando vigilante le propinó un puñetazo en el rostro y después fue reducido en el suelo.

Tras el desagradable incidente, el Pequeño Nicolás se marchó con sus amigos pero empezó a sentirse tan mal que le llevaron al hospital donde estuvo ingresado por "policontusionado", "traumatismo cerebral", "conmoción sin pérdida de conocimiento y/o amnesia", "traumatismo facial", "hemorragia subconjuntival en el ojo derecho" y "contusión en el codo derecho", según el informe médico.

"El ya condenado «Pequeño Nicolás» acaba hospitalizado tras un pequeño incidente con un vigilante en Marbella" 😂



-Ingresó en el Hospital Costa del Sol por las lesiones

-Aún no ha interpuesto denuncia, pero todos los implicados están identificados pic.twitter.com/MffhwK4UVI — Joseba Mirena (@CasviFactory) August 24, 2021

El ojo aparece muy afectado, como el resto del rostro. Por lo que la paliza fue brutal y él asegura que denunciará los hechos.