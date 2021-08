Anabel Pantoja tras conocer su cociente de inteligencia en ‘Sálvame’: “Estoy y no estoy”

Ya hemos visto en más de una ocasión como en Sálvame, los colaboradores se sometían a un test de inteligencia. En esta ocasión le ha tocado a Anabel Pantoja. Antes de conocer el resultado, Kiko Hernández le preguntaba cuál creía que sería el resultado y ella contestaba que 102.

“102 estaría en la media, no sería muy buena nota, pero estaría en la media”, decía Kiko. De hecho, la mayoría de colaboradores que ya se han sometido al test están en esta media que va de 100 a 130: María Patiño (101), Raquel Bollo (104), Kiko Jiménez (104), Rosa Benito (108), Belén Esteban (109), Carmen Borrego (111), Víctor Sandoval (113), Rafa Mora (115), Lydia Lozano (118), Terelu Campos (119), Antonio Montero (121), Chelo García Cortés (126), Laura Fa (127).

Unos cuantos también pueden considerarse super dotados porque están por encima de 130: Kiko Matamoros (130), Alonso Caparrós (131), Mila Ximénez (131), Gustavo González (132), Kiko Hernández (133) y Jimmy Giménez Arnau (136).

El cociente de Anabel

El presentador iba preguntándole a la psicóloga y cuando veía que confirmaba que el resultado era menos de 100, ya empezaba a disfrutar, que sabemos cómo es para estas cosas. Le costaba disimular la risa. Y, mientras, Anabel sufría porque veía venir que la iban a llamar la analfabeta de Mediaset.

Finalmente, Kiko desvelaba que el cociente de inteligencia de Anabel Pantoja es de 92, por debajo de la media. “Estoy y no estoy”, respondía la aludida. Ella, que aseguraba que “me he llevado una decepción".

En realidad, la media está entre 85 y 115 y la psicóloga matizaba este resultado. “En memoria verbal y no verbal ha sacado un 115, algo que es su potencial. Es algo importante y es con lo que te tienes que quedar". Al parecer, su punto fuerte es la capacidad de aprendizaje y memorización.

"Lo que le ha fallado a Anabel no han sido los nervios, porque ha sido excepcional la tranquilidad, la actitud, tiene que ver con esa inteligencia cristalizada, con la parte que aprendemos, con la formación, con la parte de vocabulario y eso se consigue a base de estudiar. El índice de capacidad para resolver problemas es de 100, que está muy bien", explicaba la psicóloga. Si estudiase, Anabel podría subir la media, le aseguraban.

De momento Las Mellis siguen estando por debajo con su cociente de 91.