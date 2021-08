Carlota Corredera y Kiko Hernández se pronuncian sobre los datos de audiencia de ‘Sálvame’

El despido en directo de Antonio Canales en Sálvame ha traído mucha cola, sobre todo, porque el bailaor no se quedó callado y habló de las bajas audiencias del programa que, según él, se va a pique. Un mensaje que el programa ha querido matizar.

“En el discurso de ayer podemos entrar en las formas, el tono, en si estuvo mejor, estuvo peor, más elegante, menos elegante, cómo lo han hecho unos y cómo lo habrían hecho otros, pero al final, él realmente, lo único que no hizo ayer fue autocrítica. Él podría haber dicho ‘aunque el programa no esté en el mejor momento yo también tengo que reconocer que no habré sido el que más ha aportado en los últimos tiempos”, comenzaba su discurso Carlota Corredera sobre lo sucedido.

Quiso explicar y dar su versión de lo que había ocurrido la tarde anterior con ese momento de tensión que vivió con Canales. “El enunciado del programa no fue ‘como el programa no va bien de audiencia hemos decidido despedir a personas’, no. Ayer lo que hizo el programa es, ‘hay una persona cuyo contrato termina este mes y hoy le vamos a comunicar que no renueva porque no ha cumplido las expectativas’”, matizaba.

Matizando el tema de las audiencias

Canales se agarró a las malas audiencias del programa, aunque Kiko Hernández ha querido recalcar que mintió. “No por repetir una mentira muchas veces se convierte en verdad. No es el peor verano de Sálvame y lo dice una persona que la primera piedra de Sálvame la puso aquí junto con Belén Esteban y más gente. Los peores veranos los hemos vivido en otras ocasiones. ¿Qué este no es bueno? No pasa nada, ya vendrá septiembre. Pero el peor verano de la historia de Sálvame, no”, reivindicaba.

Carlota Corredera quiso dejar claro el tema de las audiencias, y remarcó que están a disposición de todo aquel que quiera conocerlas. “Los datos de audiencias son datos públicos, no son datos que yo pueda inventarme. No me voy a bajar al barro de cifra arriba, cifra abajo. Él ayer obviamente quería hacer daño con ese mensaje, que el programa está desgastado, que el programa no funciona y me llamó ‘vendedora de humo’. Yo soy vendedora de humo, soy periodista, soy muchísimas cosas, pero desde luego, en el tema de las cifras es que no hay ni trampa ni cartón. Están ahí y todo el mundo las puede comprobar y no me parece justo que como hay mucha gente que nos ve y no entra en las webs de información televisiva para ver los datos, puede calar el mensaje de que una mentira repetida, por muchas veces que se repita, no se convierte en verdad”, terminaba exponiendo recogiendo las palabras de su compañero.

Apoyo al equipo

Quiso reivindicar el trabajo de todo un equipo que lleva doce años dándolo todo para que el programa siga funcionando. “Nosotros venimos aquí todos los días, desde el verano de 2009, y desde entonces no ha habido vacaciones en Sálvame, nunca hemos parado. Lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer peor, y creo que nadie valora, ni nosotros mismos, que este programa, después de perder a uno de sus pilares fundamentales como es Mila Ximénez, tampoco paró. Y aquí se está haciendo un duelo sobre la marcha”, explicó sobre esa continuidad del programa pase lo que pase.

Y acabó pidiendo respeto para todo el equipo: “Este programa y su maquinaria, y las 130 personas que están detrás, todos los días se levantan para hacerlo lo mejor que podemos. Nuestro trabajo es entretener a la gente, hay gente que nos querrá ver cinco horas, hay gente que nos querrá ver tres, pero yo sí que pido respeto, sobre todo, al equipo que está aquí, porque de este programa comemos muchas personas desde hace muchos años. No sé cuánto tiempo nos queda, pero el que nos quede, vamos a intentar hacerlo siempre lo mejor posible”.

Las alertas están puestas, veremos qué pasa cuando empiece la nueva temporada.