Conoce a Giuseppe Maggio, el protagonista de ‘En el mejor momento’ que ya viste en el cine español

No hay nada que nos guste más que una película juvenil de Netflix. La plataforma se ha convertido en una de las grandes productoras de contenido audiovisual del mundo. Por supuesto, entre sus películas y series se encuentran cientos de comedias románticas juveniles. ¿La última que nos ha robado el corazoncito? Nada más y nada menos que En el mejor momento (Out of my league en inglés y Sul piu bello en italiano).

La película italiana sobre una joven super optimista a pesar de que sufre una enfermedad letal y su intento de conquistar al chico de sus sueños ha conquistado al público, posicionándose como uno de los contenidos más vistos en España durante estos días.

Además, esta repercusión ha hecho que miles de personas se preguntes quién es el joven galán que aparece. Y es que si hay algo que se le da bien a Netflix es crear estrellas. Lo hemos visto con Noah Centineo, Lana Condor o Lucas Bravo. Ahora el chico que nos ha tocado el corazoncito viene directamente de Italia y se llama Giuseppe Maggio,

Por supuesto, para que lo conozcas un poquito mejor, en LOS40 hemos recopilado una serie de datos sobre él. ¡Toma nota!

Edad y fecha de nacimiento

Empecemos por los comienzos. Giuseppe Maggio nació en Roma el 13 de noviembre de 1992. Vamos, que cuenta con 28 primaveras. Además, cursó literatura y filosofía en la Universidad La Sapienza. ¡Es un chico de letras!

Esta carrera universitaria la compaginó con su formación como actor y su trabajo en la gran pantalla.

Primeros trabajos

Giuseppe empezó en 2009, con tan solo 17 años. El joven dio vida a Massimiliano, el protagonista de Carolina se enamora. Puede que el nombre de esta película no te suene de nada, pero la cosa cambia si te digo que se trata de la adaptación de otro de los libros de Federico Moccia. La mente pensante de que toda una generación soñase A tres metros sobre el cielo. Vamos, que el joven no pudo tener mejor debut.

Pero fue en 2018 cuando el italiano se convirtió en toda una sensación. Lo hizo gracias a Baby, la serie italiana sobre dos adolescentes que se encuentran cansadas de sus vidas adineradas y deciden explorar el mundo de la periferia.

Una película en español

Además, si eres fans de los musicales y de la gran Raffaella Carrà puede que su cara te suene. Y es que el joven estuvo en la película Explota, Explota junto a Verónica Echegui e Ingrid García-Jonsson.

El italiano dio vida a Massimiliano, un joven que viene a Madrid para recuperar el corazón de la protagonista. ¡Si hasta se anima a cantar y todo! Lo hace interpretando la canción María, Marí acompañado solo del sonido de una guitarra española. Vamos, caemos rendidos a sus pies.

Muy activo en sus redes sociales

Desde entonces la fama del actor no ha dejado de crecer. Ahora mismo cuenta con más de 460 mil seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram. En su cuenta, Giuseppe comparte algunos de los momentos de su día a día: desde algunas fotos personales hasta imágenes promocionales de sus películas y series.