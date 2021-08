De Joaquín Sabina a Pitbull, pasando por September: ¿te acuerdas de estas canciones de verano?

No hay nada como echar la vista hacia atrás y ponernos nostálgicos. En #Del40al1CocaCola lo sabemos muy bien. Por eso cada sábado cogemos nuestra propia máquina del tiempo y repasamos algunos de los éxitos que sonaban en lo más alto de nuestra lista en un día como hoy.

En verano es muy divertido hacer este experimento, descubriendo aquellas canciones que nos hicieron bailar y cantar hasta la saciedad durante las noches más cálidas de nuestros recuerdos.

Entonces, ¿qué sonaba hace tan solo un año en lo más alto de la lista? Hace tan solo un año, Camilo coronaba la lista con Favorito. Y es que el colombiano ya estaba pisando fuerte con su sonido. Quién le iba a decir que un año más tarde estaba a punto de lanzar tema con Selena Gomez y había grabado con Shawn Mendes.

Si viajamos a 2016, justo a hace cinco años, era el sonido disco de Kungs quienes sonaba desde lo más alto con This Girl. La canción se convirtió en todo un hit que todavía sigue sonando en algunas fiestas. Y es que su buen rollo no se termina nunca.

La cosa cambia si viajamos a 2011. Eso sí, el género sigue siendo el dance. En tiempos donde Pitbull era sinónimo de hits, en lo más alto de la lista sonaba Give Me Everything. Una colaboración que hizo historia gracias a los ritmos de Afrojack , Nayer y Ne-yo.

September - Satellites

Seguimos retrocediendo en el tiempo y descubrimos que la música dance seguía presente. En 2006, el tema Satellites de September se convirtió en todo un hit que no paraba de sonar. Es verdad que luego le perdimos un poco la pista a la cantante, pero su canción sigue en nuestros recuerdos.

Viajamos hasta 1996. Hace un cuarto de siglo, el maestro Joaquín Sabina nos volvía a emocionar con la letra de una de sus canciones. Esta vez era Contigo. ¿Quién no ha cantado esa canción?

Joaquin Sabina - Contigo

Sin duda, cada una de las canciones que sonaron en el número 1 nos marcaron de alguna manera. Bueno, si habías nacido porque hace treinta años podíamos escuchar The One And Only de Chesney Hawkers.

Este sábado volveremos a encender la máquina del tiempo para volver a darlo todo viajando al pasado. Porque la música siempre ha estado presente en nuestra vida y nos lleva a recordar.