Así suena ‘Wow Wow’ de Becky G y María Becerra

La época más calurosa del año no ha acabado, y no solo lo sabemos porque aún no ha llegado el 22 de septiembre, sino porque nuestros artistas favoritos siguen lanzando auténticos hits de lo más veraniegos.

Un ejemplo es el de Becky G y María Becerra, que tienen preparado un arsenal de ritmos imparables con los que no podremos dejar de darlo todo en bucle. Será este jueves 26 de agosto cuando podamos escuchar Wow Wow, su primera colaboración juntas que ya promete, y mucho.

Así lo han anunciado a través de redes sociales, donde además han compartido un adelanto de lo que escucharemos en unos días. En el vídeo, la argentina observa confusa la escena que tiene delante. Diversas chicas descansan en el suelo después de lo que parece una fiesta en la piscina.

De repente aparece Becky y la escena cambia a la de la fiesta que montaron y en la que ambas interpretan el tema a cámara. Su letra habla de que las mujeres pueden pasárselo bien sin ningún hombre a su lado. ¡Puro empoderamiento!

Lo cierto es que María Becerra se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de la música urbana. Su talento ha conquistado a otras grandes leyendas de la industria, como es el caso de J Balvin. El colombiano contó con ella para lanzar Qué Más Pues?, que ha estado en lo más alto de la lista de LOS40. Su videoclip supera los 253 millones de reproducciones.

Por su parte, Becky G es una referente que lleva años cosechando éxitos. Mayores, Sin Pijama y, ahora, Fulanito, han escalado hacia los puestos más altos de las listas de éxitos. Unir a estas dos grandes artistas en una misma canción solo puede traer un hit imparable. ¡Y eso es lo que esperamos!

De momento tendremos que esperar al 26 de agosto para escuchar esta fusión de estilos, dosis de Girl Power y dardo de energía que nos levantará de la silla para darlo todo sin control. Mau, de Mau y Ricky, ya ha confesado entre los comentarios de la publicación de María que es un "gran junte". ¿Será la colaboración del año?

¡A darlo todo con Wow Wow!