Blas cantó o Miguel Ángel Muñoz, encantados con el anuncio de nuevo disco de Ana Guerra

“Familia!!!! 💜💜💜💜 A partir de hoy todos los martes (mi día favorito de la semana) subiré cositas nuevas y preciosas!!!! 🥰🥰🥰”, nos anunciaba Ana Guerra en su Instagram el pasado fin de semana.

Dicho y hecho. Ha llegado el martes y ha llegado con información fresca. Ya ha desvelado la portada, título y fecha de lanzamiento de su próximo álbum. La maquinaria se ha puesto en marcha.

“Una de las pocas cosas que puedo decir con seguridad de este año es que La Luz Del Martes ha sido la luz de mi vida. Ha sido esa luz que mi alma y mi camino necesitaban para iluminar esas sombras que comenzaban a bailar con demasiada libertad”, explicaba sobre este nuevo lanzamiento.

En alguna ocasión, la cantante que pasó por Operación Triunfo en una edición que dio mucho que hablar, ha confesado que estaba buscando el camino y que no estaba siendo fácil porque había sombras que no le permitían ver la luz. Pero eso se acabó.

Una nueva era

“Una nueva era que emprendo con más ilusión que nunca y en la que te voy a contar todo lo que nunca te dije”, añadía antes de anunciar que lanzará La Luz Del Martes el próximo 24 de septiembre. Una confesión que ya tiene a muchos expectantes con esa promesa de contar cosas de las que nunca antes ha hablado.

Hasta entonces seguro que nos irán avanzando nuevos detalles de este trabajo que le ha devuelto la ilusión. Antes de empezar esta nueva era ha pasado unos días de vacaciones cargando pilas.

“Soy de esas personas que siempre ha preferido trabajar a tener vacaciones, pero he tenido la oportunidad de disfrutar de unos días de ensueño en un lugar maravilloso y no lo cambio por nada. Hacía mucho tiempo que no vivía unas vacaciones en familia y cuando todos ríen y lo ves desde fuera, simplemente eres feliz ♥️”, compartía.

Con ese espíritu se enfrenta ahora a una nueva temporada con trabajo nuevo y muchas novedades que contarnos. Veremos cuál es la sorpresa del próximo martes.

De momento ya está recibiendo muchos apoyos.