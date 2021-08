Cada cierto tiempo, según se va renovando el mercado, merece la pena hacer un recorrido por los mejores móviles para un determinado rango de precios. Esta vez nos centraremos en los teléfonos que podemos encontrar por menos de 500 euros, cifra respetable, pero alejada de los más caros, que llegan a las cuatro cifras.

Compañías como Apple, Google o Samsung cada día tienen más modelos en este rango, y con las especificaciones que dan a sus dispositivos, no es de extrañar que metan alguno en la lista, pero puede haber alguna sorpresa. Vamos al lío.

ONEPLUS NORD 2

Empezamos con el que para nosotros es el rey de la gama media. Un gran teléfono que no todo el mundo tiene la suerte de disfrutar (y es que en EEUU no conocen este terminal, por ejemplo).

Aquí en España ronda los 400 euros, y cubre todas las demandas que le haríamos a un dispositivo premium y fácil que alguna más...

Los mejores smartphones por menos de 500 euros

Teneis nuestro análisis completo aquí, pero así rápido y mal diremos que tiene una pantalla de 6.43 pulgadas con 90Hz de refresco y hace debutar el procesador Dimensity 1200-AI, del que se podía dudar a priori, pero que ha resultado ser un chip muy potente.

La batería es de 4.500mAh, que nos da para un día de sobra y se carga en menos de una hora (aunque no de forma inalámbrica).

Oneplus Nord 2 corre sobre OxygenOS 11.3 y da una experiencia muy limpia, como suele hacer OnePlus. Ofrecerá dos actualizaciones de sistema operativo y tres años de protecciones de seguridad.

En el apartado fotográfico, no trae las cámaras Hasselblad de los modelos premium, pero es una buena configuración de sensores. Una cámara principal de 50MP, un gran angular de 8MP y un sensor monocromo de 2MP, con una cámara de selfies de 32MP en el frontal.

APPLE IPHONE SE

Si Nord 2 era el mejor Android en el rango de precio que hoy ponemos sobre la mes, la otra cara de la moneda es para Apple.

El iPhone SE es el terminal que mejor balance nos da entre cámara, calidad de fabricación, velocidad, batería, software y longevidad. Tiene un año de vida, pero aún ofrece una viabilidad máxima, a un precio de unos 449 euros.

Tiene un panel de 4.7 pulgadas LCD, en la que Apple lleva confiando desde el iPhone 6, ideal para los que prefieren pantallas pequeñas y no gigantes, aunque los bordes son algo más grandes de lo nos gustaría. El procesador es el Bionic A13, de la generación del iPhone 11, pero sigue siendo de los más rápidos, sobre todo para estos precios.

Apple suele ofrecer soporte para sus teléfonos de hasta cuatro años, por lo que no hay que preocuparse de actualizaciones de seguridad o de iOS. La batería está bien, pero no es de las más grandes, lo suficiente para pasar el día. Eso sí, tenemos carga inalámbrica, que no es tan común en estos precios.

El iPhone SE tiene solo una cámara en la parte trasera y una frontal, 12MP y 7MP respectivamente. No parece gran cosa para los estándares de 2021, pero son bastante buenas, y no han añadido dos o tres sensores más para figurar, como hacen algunas compañías.

GOOGLE PIXEL 5A

El Pixel 5a, costando también 449 euros, es lo más cercano al iPhone SE. Su pantalla OLED de 6.34 pulgadas es más grande que su antecesor, además de una mayor batería, 4.680mAh. Tiene certificación IP67 para salpicaduras de agua, un Snapdragon 765G, 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Viene con Android 11 y tres años de actualizaciones garantizadas, pero sin soporte 5G, aunque no es un drama todavía. En general, pocas pegas hay que ponerle para lo que cuesta.

SAMSUNG GALAXY A52 5G

Una de las mejores opciones por el lado de Android, teniendo un alto refresco de pantalla de 120Hz, certificación IP67, una buena pantalla OLED de 6.5 pulgadas. Es de los pocos teléfonos de este precio que tiene ese refresco de pantalla.

Otros detalles buenos son su procesador Snapdragon 750G y los 6GB de RAM, sumado a sus 4.500mAh de batería, que debería dar el día completo. Una de las cosas que no nos gustan demasiado es la cantidad de aplicaciones preinstaladas que trae, algunas difíciles de eliminar. En esto los Pixel o OnePlus dan una experiencia más “limpia”.

Las cámaras son bastante potables, pero tiendan a sobresaturar las imágenes, pero a su favor si soporta 5G, que quita una preocupación si sois de los que aguanta mucho tiempo con el mismo teléfono. Por unos 400 euros, una de las mejores inversiones, sin duda.

MOTOROLA MOTO G POWER (2021)

El teléfono de este rango de precios con la batería más grande, 5.000mAh, y el menor precio, en torno a los 200 euros. Ese recorte extremo en el precio se corresponde con algunos tijeretazos en su interior, por ejemplo, en los 32GB de almacenamiento que ofrece, aunque permite poner una tarjeta para ampliar.

El procesador tampoco es una maravilla, pero cumple. En el lado de las cámaras, tenemos una principal de 48MP y un sensor macro de 2MP, además de la de selfies de 8MP. Las fotos de día salen muy bien, pero las escenas a baja luz y con mucho contraste le cuestan, pero por ese precio no está mal. Un escalón por debajo de los demás, pero el precio lo hace ser un smartphone a considerar.