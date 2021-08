The Kid Laroi y Justin Bieber quieren entrar en lista con ‘Stay’

The Kid Laroi es uno de los protagonistas de nuestra lista. El joven australiano ha cautivado al mundo con sus canciones. Su tema Without You no ha dejado de sonar en los últimos meses. Incluso ha conseguido sonar desde el número 1 de LOS40. ¡Y no es para menos!

Con tan solo 18 años, The Kid Laroi se ha convertido en toda una estrella. ¿Y qué hacen ellas? Pues nada más y nada menos que relacionarse con otras. De este modo, el joven lanzó su tema Stay junto a Justin Bieber. ¡Menuda colaboración!

Stay se ha convertido en una de las canciones de la temporada y ahora podría entrar en nuestra lista. El próximo sábado, The Kid Laroi podría tener dos canciones sonando en el chart. Eso sí, necesitaría tu ayuda para ello. Puedes apoyar la candidatura con el hashtag #MiVoto40.

Stay, un éxito de masas

Stay es una de las canciones que componen el nuevo EP del joven australiano. Se trata de Fuck Love 3, un trabajo de 7 canciones donde cuenta con cinco colaboraciones. Y es que quién no quiere colaborar con una de las promesas de la industria musical actual.

The Kid LAROI, Justin Bieber - Stay (Official Video)

Desde su lanzamiento, Stay no ha dejado de sumar reproducciones. En Spotify cuenta con más de 400 millones de reproducciones. Se trata de la segunda canción del artista en conseguir estas cifras, solo por detrás de Without You.

Estas cifras tampoco se quedan atrás en Youtube, donde Justin y Laroi suman 100 millones de reproducciones en tan solo un mes. Vamos, que la canción puede presumir de ser una de las que más ha sonado en el verano de 2021. Sin duda, todo apunta a que vamos a escuchar hablar mucho de The Kid Laroi de cara al futuro. Y es que ha venido pisando fuerte.

¿Conseguirán sonar esta semana en la lista con esta canción?