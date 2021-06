The Kid LAROI, divino tesoro: es Nº1 con ‘Without you’

Benjamín de la lista —cumplirá 18 el próximo 17 de agosto; nació seis meses más tarde que Olivia Rodrigo—, The Kid LAROI es desde este sábado también el artista que más alto figura en ella. Con su primer gran éxito internacional, Without you, este joven australiano ha llegado al número uno del chart de LOS40. Lo logra después de 16 semanas con nosotros y tras una subida desde la sexta posición.

The Kid LAROI - WITHOUT YOU (Official Video)

Solo de deslumbrante puede calificarse el despegue en la música de Charlton Kenneth Jeffrey Howard. De raíces aborígenes (procede de la minoría Kamilaroi, de la que ha tomado su nombre artístico), e hijo de una familia vinculada a la industria discográfica, había publicado varios temas antes de agitar la escena mundial con Without you. Los reconocimientos le llueven. Es el artista australiano más joven de la historia en llegar al número uno de la lista de ventas de su país; con este single ha sido número dos en Reino Unido y top 10 en Estados Unidos.

Grandes estrellas han mostrado su admiración hacia él. Hace unos meses la mismísima Miley Cyrus accedió a grabar a dúo una nueva versión de Without you. Marshmello colabora en la reedición de su álbum, titulada F*ck love: Savage. Justin Bieber le invitó a participar en Unstable, una de las canciones del último disco del canadiense, Justice. Muchos Beliebers se refieren a él cariñosamente como “el pequeño Justin Bieber”. Con The Kid LAROI el futuro del pop está asegurado. ¡Enhorabuena!