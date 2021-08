El bebé de Nirvana denuncia al grupo por ‘pornografía infantil’ en la portada del disco

Han pasado 30 años desde que Spencer Elden protagonizó la que quizás sea una de las portadas más emblemáticas de la historia de la música. Pero él no lo sabía. Se trata de la imagen principal de Nevermind, el segundo álbum de estudio de Nirvana.

Pero Spencer nunca se ha mostrado muy de acuerdo con aquella decisión. De hecho, siempre se ha mostrado muy frustrado por el poco dinero que recibió tras aquella sesión. "Todos los que participaron en el disco tienen toneladas y toneladas de dinero. Me siento como si fuera lo último del grunge", confesó en una entrevista. Pero eso no es todo.

Según TMZ, el joven habría denunciado al grupo por supuesta pornografía infantil en la portada del álbum. Además, asegura que él no consintió que la imagen fuese usada como la portada porque solo tenía cuatro meses, ni que tampoco lo hicieron sus tutores legales. "También reclama que la banda hizo una promesa de cubrir sus genitales con un sticker pero nunca se incorporó a la portada del disco", explica el medio.

Spencer Elden asegura que la foto le ha causado diversos problemas en su vida y que la banda ha fallado en "protegerlo de ser explotado sexualmente".

Fue en 1991 cuando la banda de grunge estrenó este segundo álbum de estudio que acabó convirtiéndose en uno de los mayores hitos de su carrera. Nevermind ha vendido más de 20 milones de copias en todo el mundo durante tres décadas de historia, por lo que Spencer se ha convertido en uno de los bebés más reconocidos.

Pero, como ha demostrado en múltiples ocasiones, su aparición en la portada de este disco no es algo de lo que se sienta especialmente orgulloso. En una entrevista con la revista Time, contó cómo le propusieron a sus padres la sesión de su hijo en la piscina, que duró cinco minutos. "A mi padre le llamó su amigo Kirk y le dijo: '¿Quieres ganar algo de dinero hoy y tirar a tu hijo a la piscina?'. Mis padres me llevaron allí, al parecer me soplaron en la cara para estimular mi reflejo de inmersión, me sumergieron, me hicieron algunas fotos y me sacaron. Eso fue todo. Les pagaron 200 dólares y se fueron a comer tacos después", señaló.

¿Qué ocurrirá con su denuncia?