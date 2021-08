Ellie Goulding se estrena como escritora con ‘Fitter. Calmer. Stronger.’

Ellie Goulding sigue sumando nuevos hitos a su carrera. Un año después de ver la luz su más reciente trabajo de estudio, Brightest Blue, y mientras cocina más música que podremos escuchar en breve, la cantante británica prueba suerte en otro ámbito diferente al que nos tiene acostumbradxs, aunque con un cierto parentesco: la escritura.

Como compositora que es también, seguro que no le ha costado dar forma al que es su primer libro publicado. Así que no es este hecho lo más llamativo de él, sino la temática en la que lo ha enfocado y que nada tiene que ver con la música, sino con la salud y el deporte. Fitter. Calmer. Stronger. es el título de la primera publicación en papel para Ellie Goulding y la propia artista lo presentará en exclusiva en un evento virtual que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre a las 19:30 de la tarde, hora peninsular española (18:30 en el Reino Unido).

Según ha anunciado Goulding, cualquier persona del mundo podrá unirse a esa presentación, aunque no será gratuita. Quien quiera asistir a ella deberá comprar una entrada a través de la página web de la productora inglesa FANE. Además, esa adquisición incluye el envío a casa de una copia del nuevo libro de Ellie, tal y como ha recordado ella misma en su cuenta oficial de Instagram.

Ellie Goulding ha comunicado también en qué consistirá este evento exclusivo. "Compartiré información sobre cómo comencé en este viaje, consejos prácticos, consejos y trucos para la vida que van mucho más allá de la dieta y el ejercicio para ayudarte a sentirte y ser tu yo más brillante", asegura en la misma publicación. Una ocasión irrepetible para conocer la nueva faceta de la autora de éxitos como Burn o Love me like you do.

Nuevo álbum a la vista

La llegada del primer libro de Goulding no es la única gran noticia que la británica ha anticipado recientemente. A pesar de que aún ha pasado muy poco tiempo desde el lanzamiento del disco Brightest Blue, parece que el próximo álbum para su colección musical está muy cerca de ser una realidad.

Según confirmó al presentador de la BBC Joe Wicks en su podcast oficial, la artista se ha tomado un pequeño descanso en la música durante estos últimos meses para reflexionar sobre cuál quiere que sea su sonido de bandera en adelante. Y ya lo tiene claro: volverá la Ellie más electrónica y bailable con la que la conocimos hace ya varios años, algo que contrastará enormemente con el estilo más íntimo de su último trabajo.

La intención de Ellie Goulding y su equipo con este próximo álbum es clara: "Queremos hacer música para que la gente baile y olvide todo lo que ha vivido en este último año", ha asegurado en el podcast de la emisora BBC Radio 4. Por tanto, tendremos una nueva oportunidad de ahogar las penas bailando y cantando con la música de una artista legendaria, que llega dispuesta a demostrarnos que sí hay luz al final del túnel.