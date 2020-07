Brightest Blue y las dos brillantes caras de Ellie Goulding

El nombre de Ellie Goulding está indisolublemente ligado al de éxitos como Burn, On my mind, Outside o I need your love (estas dos últimas colaboraciones junto a Calvin Harris). Hits del pop electrónico que pusieron a bailar a medio planeta a lo largo de esta década.

Pero la obra de esta británica de 33 años también incluye canciones que conmovieron al mundo poniendo voz al lado romántico del erotismo salvaje de Grey y al amor inocente de Bridget Jones con Love me like you do y Still falling for you, respectivamente.

Dos caras de una misma moneda con una inconfundible y poderosa voz. La de una artista que como dicen sus compañeros es una auténtica "obrera de la música". Sus cifras lo dejan claro. En 2020 celebra el 10º aniversario de su debut discográfico y en ese tiempo ha sido capaz de poner a la venta cuatro álbumes de estudio. El último, lo recibimos este 17 de julio bajo el título de Brightest blue.

18 cortes divididos en dos partes (Brightest Blue y EG.O) en los que la cantante británica se ha vaciado emocionalmente. Sus miedos, sus inseguridades, sus emociones, sus sensaciones como mujer forman parte de una primera parte mucho más íntima y cercana al pop. Su confianza, su empoderamiento, su valentía, su coraje y su felicidad componen un segundo volumen eléctrico y más cercano a los sonidos electrónicos y urbanos que ponen un broche espectacular al que puede ser uno de los mejores discos del 2020.

Portada de Brightest blue, el espectacular nuevo disco de Ellie Goulding / Polydor Records / Universal Music

Brightest blue

Los aplausos y vítores con los que comienza Start son el perfecto reflejo de una carrera construida ladrillo a ladrillo hasta el éxito sin temor a probar diferentes sonidos y experimentar con acordes, progresiones, melodías y géneros musicales. En esta primera canción de Brightest blue se percibe a una Ellie Goulding arriesgada, ciertamente revolucionaria en su sonido. Y al mismo tiempo se reconoce la pasión de aquella Ellie Goulding que quería poner música a sus emociones cuando la descubrimos allá por 2010 con Lights.

Hemos tenido que esperar cinco años (desde Delyrium, 2015) para poder disfrutar de un nuevo proyecto musical de la solista inglesa pero la espera ha merecido la pena gracias a canciones como Power o How deep is too deep. Dos cortes que por temática y letra han caido en Brightest blue pero que por sonido podrían formar parte de ese eléctrico EG.O.

Dos hits que se clavan directamente en tu memoria con una impecable producción repleta de detalles (a cargo de la propia artista y Joe Kearns) justo después de una preciosa balada en la que su poderío vocal lo inunda todo. Camaleónica, polifacética, brillante... así es Ellie Goulding.

Cyan hace de interludio hacia el nucleo más privado de Brightest Blue. Ese en el que como la artista confesó "las relaciones todavía dictan nuestra felicidad y en el que un corazón roto puede ser el mayor dolor en el mundo sin importar lo preparado que uno pueda estar". Baladas a piano o a guitarra como Flux, New Heights, Ode to myself o Woman se dan la mano con espectaculares medios tiempos como Brightest blue (¡temazo!, por cierto) o Love I'm given que tiene un increíble e inolvidable aroma soul. Temas en los que la instrumentación cede protagonismo a coros o arreglos de violín que podemos disfrutar en el disco pero que tal vez no tengamos la oportunidad de hacerlo en su versión en directo.

EG.O

Los miedos, los temores, el dolor de una ruptura... dejan paso a la madurez de una mujer empoderada en la transición de Brightest blue a EG.O. Overture, una pieza casi operística, representa esa transición. Toca dejar a un lado la intimidad y privacidad de los auriculares para subir el volumen del altavoz al máximo y moverse al ritmo de Worry about me (con Blackbear), Slow Grenade (con Lauv), Close to me (con Diplo y Swae Lee) y Hate me (con Juice WRLD).

Hace casi dos años que Ellie Goulding comenzó a presentar las primeras canciones que formarían parte de Brightest blue. Un viaje emocional largo que seguro que se remonta todavía más atrás y para el que la británica ha querido rodearse de un equipo de compositores (Tobias Jesso Jr., Starsmith, ILYA, serpentwithfeet, Patrick Wimberly de Chairlift, Jim Eliot...) que han colaborado con ella para sacar todo lo que tenía dentro. Ahora Brightest blue ya te pertenece. ¡Que lo disfrutes!