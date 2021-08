Lisa de BLACKPINK anuncia su debut: fecha, portada, título, y más

¡Ya es oficial! Después de que YG Entertainment asegurase que Lisa (BLACKPINK) haría su debut este verano, han anunciado finalmente algunos detalles al respecto.

La tailandesa se prepara así para mostrar su talento en solitario con el apoyo de sus millones de fans de todo el mundo. Fans que llevan años esperando este momento. Pero, ¿cuándo podremos escuchar lo nuevo de Lisa? ¿Cómo se titulará?

La artista aterrizará con su single álbum Lalisa el próximo 10 de septiembre. ¡No queda nada! Así lo ha comunicado la agencia, que también ha compartido una imagen promocional de este proyecto. En ella vemos a la artista con dos largas trenzas y un conjunto rojo que demuestra que lo nuevo de la joven llegará con más potencia que nunca.

Esta noticia ha pillado por sorpresa a todos sus fans. Y es que aunque estaban seguros de que escucharían el debut de Lisa este mismo verano, aún se desconocía cuál era la fecha oficial. Teniendo en cuenta que estamos a finales de agosto, temían que iban a esperar más para poder disfrutarlo.

Pero YG Entertainment ha cumplido con su palabra y ya tienen preparado el tercer debut en solitario de BLACKPINK. Jennie con Solo y Rosé con R son las otras dos chicas que ya se estrenaron individualmente. Después del anuncio sobre Lisa, todos esperan el momento de Jisoo (que estamos seguros que llegará antes de lo que imaginamos).

Eso sí. Al tratarse de un single debut, no solo Lalisa será la canción protagonista. ¿Cuál será la otra que la acompañará? ¿Será una colaboración? Aunque son muchas las artistas con las que las chicas de BLACKPINK desearían trabajar, todo apunta a que la tailandesa se presentará en solitario para este debut. Hemos de recordar que en el caso de Rosé, su EP R estuvo formado por dos temas: On The Ground y Gone.



El estreno de nuestra protagonista llega después de su aterrizaje en la gran pantalla de la mano de BLACKPINK: The Movie. La película llegó a los cines de todo el mundo el pasado 4 de agosto para celebrar el quinto aniversario del grupo... ¡y arrasó por todo el mundo! Se ha convertido en el evento más taquillero del 2021. ¡Menudo éxito!

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo nuevo de Lisa el próximo 10 de septiembre?