Gonzalo Montoya ingresado y operado por un problema que comenzó antes de grabar ‘La última tentación’

Gonzalo Montoya acaba de regresar de unas vacaciones con su hermano en Croacia que ha ido retransmitiendo a través de su Intagram. Pero parece que la vuelta no ha sido tranquila porque ha tenido que ser ingresado y sometido a una operación que no tenía prevista.

Todo empezó antes de ir a La isla de las tentaciones. Le salieron dos orzuelos en los ojos que, aunque a priori no es nada grave, hay que vigilar porque puede acarrear complicaciones como ha sido su caso.

Él mismo ha compartido imágenes desde la clínica en la que ha sido operado y ha tranquilizado a sus seguidores. "Antes de ir a grabar, me salieron dos orzuelos uno en cada ojo, que parecía que me habían dado una paliza. No me los curé, me han ido saliendo más y durante el viaje en Croacia lo he pasado mal”, contaba sobre el origen de su mal.

Pero ha tomado cartas en el asunto y nada más regresar a España fue al médico. “He ido a mi clínica de confianza, han operado a toda mi familia de los ojos allí y nada más llegar me han dicho que a quirófano y me lo han solucionado", relataba. Una operación que no estaba prevista pero que parece que pondrá fin a su padecimiento.

La última tentación

Ahora le toca recuperarse. “No he ido a la playa porque tengo el ojo bastante hinchado”, confesaba mientras compartía en sus stories imágenes del estado actual de sus ojos tras la operación. Así que, le tocará quedarse en casa. Aunque tiene entretenimiento porque la semana que viene se estrena La última tentación, nuevo programa en el que él también ha participado por las cuentas pendientes que tiene.

La primera vez acudió con su novia, Susana Molina. Pero su comportamiento en la isla provocó que ella quisiera romper la relación después de más de seis años juntos. Lo que unió Gran Hermano, lo acabó separando La isla de las tentaciones.

A su vuelta a España tuvo un desliz con Mayka Rivera, otra de las que se quedó soltera en el Caribe. Y ahora, volveremos a verle en la nueva entrega saldando cuentas.