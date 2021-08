Susana Molina manda un mensaje a Gonzalo Montoya tres años después de romper en ‘La isla de las tentaciones’

“No lo iba a contar, pero si no lo hago creo que no soy yo”. Con estas palabras Gonzalo Montoya nos dejaba claro que tenía salseo que compartir. Y no es para menos, el sevillano se había quedado de piedra al ver en su whatsapp un mensaje de la que fue su novia durante varios años, Susana Molina, con la que lleva tres años sin ningún tipo de contacto.

Se conocieron en Gran Hermano y se enamoraron. Ella se fue a vivir a Sevilla con él y disfrutaron de varios años juntos. Pero si un reality los unió, otro los separó. No pudieron superar la prueba de La isla de las tentaciones y terminaron el programa rompiendo su relación.

Montoya ha explicado qué es lo que ha provocado que su ex rompa el silencio: “Se ha mosqueado por una broma que me han hecho y con la que me he reído de mí mismo”, recoge Telecinco.

Respuesta con humor

No ha dado más detalles sobre lo que ha sucedido en realidad, ni cuál era la broma ni qué es lo que le ha dicho Susana, pero sí ha compartido cuál ha sido su respuesta: “Disfruta de mi himno, será la única respuesta que obtengas”. Unas palabras que iban acompañadas de una canción infantil, Ja Ja Ja Ja, de Lhen. Sus seguidores han entendido su sentido del humor.

Que esta canción esté todo el día en mi cabeza es por tu culpa @gonzalomontoya9 pic.twitter.com/dXJXCA7Ubf — Ana Belén (@anabelenseve) August 12, 2021

Está claro que cada uno sigue ahora su camino y no tienen intención de promover un acercamiento. Mientras ella disfruta del verano con su chico por las playas de Ibiza, él se ha marchado a Croacia con su hermano y no deja de compartir vídeos de su aventura como si de otro reality se tratara.

Lo que no parece posible es que esta pareja vuelva a tener una relación fluida. Su ruptura fue controvertida, sobre todo, porque a él le pilló de improviso, y no ha acabado de encajarlo. Para ella, parece que supuso una liberación y una puerta abierta a una nueva vida.

¿Habrá nuevos mensajes?