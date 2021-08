Nagore Robles se despide del verano con un espectacular posado en bikini

Nagore Robles es una de las fichas clave de Mediaset para esta temporada que está aprovechando al máximo sus vacaciones antes de comenzar nueva temporada. Se ha marchado a Portugal para disfrutar del sol y el mar y allí ha pasado el último mes.

“Cuando bailas, quieres, paseas, miras y besas. No puedo estar más feliz de las personas que me rodean y del súper verano que me estoy pegando 💙🧚🏼‍♂️💙🧚🏼‍♂️💙🧚🏼‍♂️💙🧚🏼‍♂️💙🧚🏼‍♂️💙🧚🏼‍♂️💙🧚🏼‍♂️💙🧚🏼‍♂️💙🧚🏼‍♂️”, escribía en sus redes, dejando constancia de lo mucho que ha disfrutado.

Pero todo lo bueno acaba pronto y ella tiene que despedirse de esos días de relax y felicidad. Y lo ha hecho con un nuevo posado en bikini que nos demuestra lo bien que se encuentra.

“Allí a lo lejos veo el fin de mis vacaciones jajajaj Bueno, más bien cerca, pero estoy feliz de anunciaros lo siguiente: El día 30 de agosto empezamos @sobrevivireaftershow con programa diario en @miteleonline 🎉🎈🎊 🎈🎉🎈🎊🎈🎉🎈🎊🎈🎈🎊🎈🎉🎈🎊”, compartía junto a la imagen de uno de sus buenos momentos.

De vuelta al trabajo

El trabajo le reclama. El 30 de agosto se estrena La última tentación y ella tiene que estar al pie del cañón con Sobreviré, el formato con aire juvenil y gamberro, al más puro estilo influencer, que se ha convertido en su gran apuesta para esta nueva temporada.

Pero antes, un día en barco, que hay que coger fuerzas y lo ha resumido en un vídeo en el que la vemos feliz al ritmo de Kesi, el remix de Camilo y Shawn Mendes.

“Mi día en barco con amig@s Uno de los mejores días de este verano, sin duda. Qué importante es rodearse de personas distintas a ti, con otros tiempos, otras inquietudes y otras vidas, pero, sobre todo, personas con un corazón inmenso. Llenándome de mucha energía para daros un montón esta nueva temporada 💙⛵️💙⛵️💙⛵️💙⛵️💙⛵️💙⛵️💙⛵️💙⛵️💙”, compartía.

Las dos caras de la moneda

Menos feliz y optimista hemos observado a Sandra Barneda en las últimas horas. Compartía una foto suya junto a un caballo que completaba con una frase inquietante: “Tan fuerte, tan frágil. La delgada línea del ❤”.

Unas palabras que su chica ha querido comentar sin dar mucho detalle sobre lo que mantiene tan melancólica a su pareja: “Tú eres una de las mujeres más fuertes que he conocido en mi vida❤️”.