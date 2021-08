María Patiño, Lara Sajen o Susi Caramelo comentan el primer posado veraniego de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez es una de esas personas que no tienen reparos en compartir su cuerpo y más si es en verano. Hablamos de fotografías, que nadie eche a volar la imaginación. El caso es que todos los veranos disfrutamos de sus posados. Pero en este 2021 hasta ahora, no lo había hecho.

En julio estuvo trabajando y en agosto, tras finalizar Supervivientes se tomó unas vacaciones de las que no ha dado detalles. Ha estado ausente en Instagram durante todo el mes.

Reapareció en prensa escrita hace unos días gracias a una entrevista que le hizo Terelu Campos en la que hablaba de sus problemas con Hacienda, pero nada de nada sobre su destino veraniego.

Claro que no iba a ser así hasta el final y ha compartido su primer posado. Se ha quitado la camiseta para mostrar su intenso moreno que nos hace pensar en playa y lugar paradisíaco. Eso sí, la fotografía no nos deja ver mucho más. Se trata de un primer plano en el que no podemos verle más que a él, que debe pensar que con eso vale, de ahí sus palabras: “La gran belleza. Firmado: dios”.

Piropeado

Está claro que Jorge Javier no tiene abuela y que se tiene en muy alta estima. Marca de la casa a la que nos vamos acostumbrando y que siempre genera muchos comentarios, en esta ocasión no iba a ser diferente.

Bibiana Fernández: 😂😂😂❤️

Susi Caramelo: Se te tiene que estar dando bien el veranito 😏😎

Lara Sajen: Lo más 🔥

Mercedes Milá: Esos morritos...

Alexia Rivas: Jajajaja fan

Muchos coincidían al afirmar que el verano le está sentando muy bien y le ha dado cierto atractivo que se refleja en su retrato. No debe quedarle mucho porque la temporada en Telecinco arranca ya.

Sabemos que estará al frente de Secret Story y Sálvame le espera con ganas para ver si logran solucionar su problema de audiencias. ¿Podrá ‘Dios’ arreglar las cosas?