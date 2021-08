Olivia Rodrigo rescata un vestido de Britney Spears, 18 años después, para el vídeo de ‘Brutal’

Britney Spears es un icono de la cultura pop que gusta a muchas generaciones y que está más de actualidad que nunca, no por su música, sino por la libertad que pide harta ya de la tutela que ha estado ejerciendo su padre durante años. #FreeBritney es uno de los hashtags que no dejemos ver en los últimos tiempos y parece que está consiguiendo cosas.

Una de las nuevas artistas que ya confesó en su día su admiración por la princesa del pop fue Olivia Rodrigo. La nueva promesa del pop y clara heredera a ese título no dudó en confesar que fue uno de sus referentes.

Y es que ambas tienen muchas cosas en común, pero en distintas generaciones. Ambas son chicas Disney que han visto cómo la industria las convertía en las grandes divas del pop. Esperemos que Olivia no acabe siendo un juguete roto como le ha ocurrido a Britney.

Vestido homenaje

El caso es que la joven de 18 años ha querido rendir un homenaje a su predecesora en su último videoclip, el de Brutal, dirigido, una vez más, por Petra Collins. Toda una fantasía para todos los nostálgicos que echan de menos aquellos inicios de los 2000.

¿Y en qué consiste ese homenaje? No tiene que ver con nada musical, sino más bien con el estilismo. En el vídeo, Olivia da vida a varios personajes y va cambiando de vestuario. Pues bien, uno de los vestidos, el que luce junto a una peluca azul, es el mismo que llevó Britney en los American Music Awards de 2003. Se trata de un mini vestido de Roberto Cavalli al que ella le ha dado un toque un poco más punk con esa peluca y las medias de rejilla.

La cantante Olivia Rodrigo, famosa por el tema “good 4 u”, estrenó ayer su nuevo vídeo, “Brutal” en el que lleva puesto el mismo vestido que @britneyspears en los AMA 2003. 😭🥰#FreeBritney #DumpJamie pic.twitter.com/8nSM1ctdCV — It’s Britney Spain.com (@itsbritneyspain) August 24, 2021

Aquel 2003 fue un gran año para Britney que, lanzó Me against the music, junto a Madonna que interpretó en esta gala. Además, fue el mismo año en el que ambas impactaron a mundo con su beso sobre el escenario.

Una mirada al pasado que nos devuelve a los mejores tiempos de Britney, aunque no es la única referencia que hace Olivia a ese principio de milenio. En este vídeo que recrea los momentos angustiosos que tienen que experimentar los adolescentes, también hay referencias a Hannah Montana o Mean Girls, dos iconos de esos tiempos para el público juvenil.