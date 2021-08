Olivia Rodrigo suma a Hayley Williams (Paramore) a los créditos de ‘Good 4 U’

La música en este año 2021 tiene un nombre propio por encima de todos los demás: el de Olivia Rodrigo. Meses después de que se diera a conocer a nivel mundial con Drivers License y tras la publicación de su disco debut SOUR, la norteamericana sigue estando en boca de todos mientras explota al máximo las canciones que ya conocemos de ella.

Hace tan solo unos días anunció el lanzamiento del vídeo oficial de Brutal, el rompedor tema que abre su primer álbum y en el que nos lleva de viaje a la década de 1990. Además de este estreno, también podemos disfrutar ya de SOUR en vinilo para todxs lxs amantes de este clásico formato. Pero esta vez, Rodrigo es noticia por una de las canciones con la que ya ha sido número 1 en todo el mundo y ha sumado un nuevo hito a su corta carrera discográfica.

Good 4 U fue la tercera pista que conocíamos de ese disco tras Deja vu y la mencionada Drivers License. Con ella quiso demostrar que no solo sabe hacer baladas de desamor, sino que también siente una gran devoción por el sonido rock tan típico de los 2000 y quería hacerle su particular homenaje. Y como comprobábamos con ese otro tema recientemente convertido en sencillo, Brutal, no iba a ser la última vez que escuchásemos a Olivia en un registro así.

¿Una canción inspirada en Paramore?

Cuando le dimos la primera escucha a Good 4 U, todxs pensábamos lo mismo: su sonido recordaba a la mejor época para artistas como Avril Lavigne. Sin embargo, algunos usuarios en internet estuvieron rápidos localizando un curioso parecido con otro mítico tema de la década y encasillado en el sonido más punk: Misery Business, del grupo Paramore.

El conjunto liderado por Hayley Williams lanzó esa canción en 2007 y ella misma felicitó a Olivia Rodrigo al comprobar cómo, 14 años después, volvía a abanderar un estilo con el que tan populares se hicieron. Lo que probablemente no imaginaría es que tanto Hayley como Josh Farro, excomponente de Paramore, acabarían siendo acreditados en la autoría de Good 4 U.

La aparición de sus nombres se ha producido en la lista de canciones oficial que proporciona ASCAP, una organización en defensa de los derechos de autor similar a la SGAE española. Un hecho totalmente inesperado que llega tres meses después del lanzamiento de la canción, y que probablemente no hubiese trascendido de no ser porque la propia Hayley Williams se ha hecho eco de ello en sus historias de Instagram. "Nuestro editor se encuentra enloquecido ahora mismo", aseguraba en ellas después de que la compañía Warner Chappell lo mencionase en su cuenta oficial.

Por el momento, Olivia no se ha pronunciado sobre esta curiosa inclusión, aunque todo apunta a que se debe a su inspiración en el tema Misery Business de Paramore, cuyos autores coinciden con los nombres que han aparecido en los créditos de Good 4 U (Williams y Farro). Se convertiría así en la segunda canción de SOUR que incluye sonidos de otro tema: Taylor Swift y su compositor Jack Antonoff figuran también en la autoría de 1 Step Forward, 3 Steps Back, debido a su gran similitud con el tema New Year's Day de la norteamericana, incluido en el álbum Reputation.

No hay duda de que Olivia Rodrigo ha encontrado las mejores influencias para sus composiciones, y así se lo ha querido reconocer a quienes además considera algunxs de sus grandes ídolos musicales.