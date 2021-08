Así suena ‘Nunca entenderé’, el nuevo tema de Beret

Beret no puede quejarse de lo bien que le ha ido esta semana. Está claro que va a terminar agosto por todo lo alto. Primero le veíamos celebrando el aprobado en el examen de conducir que le permitía, por fin, tener el cartel de conductor novel en la mano.

Aun así, le hemos visto viajar en AVE, algo que algunos le han reprochado ahora que ya puede conducir. “Señores, que tenga carnet, no me hace no seguir siendo un vago”, contestado por qué no ha cogido un coche.

De hecho, en su último concierto pedía un aplauso para el examinador que le ha aprobado porque “a eso sí le he dedicado tiempo y no a la música”, aseguraba.

Pero no es la única buena noticia de la que puede presumir esta semana ya que este viernes lanzará nuevo single, que después de tanta pandemia, hay ganas de nuevo material. Ha ido lanzando colaboraciones en los últimos meses, pero parece que ahora llega solo con uno de sus temas marca de la casa.

Nuevo lanzamiento

De momento sabemos que se llama Nunca entenderé y que tiene ese carácter de desamor que le caracteriza. “Hace un tiempo que no saco tema, mi cabeza estaba ocupada en otras cosas, como en intentar entender cómo olvidarte”, escribía en TikTok y de eso va esta canción de la que ya hemos podido escuchar el estribillo en redes sociales.

Nunca entenderé cuáles son los pasos para olvidarte

Yo que quería darlos, pero contigo hacia cualquier parte

Y por protegerte y no hacerte daño nunca vas a volver a quedarte

Mejor que vueles, pa’ ser feliz ya llegas muy tarde

Tú con otro y yo conmigo intentando comprender que no puedo estar con otros y conmigo no sé

“He subido el adelanto a TikTok del tema que subo el viernes y ya tiene 2,6 millones de visitas, estáis locos”, escribía en sus stories, feliz, sin duda, por la buena acogida.

Todos los que reserven el single con antelación recibirán una copia de la letra de esta nueva canción firmada y dedicada. Sin duda, todo un regalo para sus fans que siempre han destacado las letras del sevillano.