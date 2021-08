Selena Gomez, Camilo, J Balvin, Beret y BTS se despiden de agosto con sus nuevas canciones

Nunca nos cansamos de escuchar lo nuevo de nuestros artistas favoritos, sobre todo, cuando el verano está llegando a su fin. Y es que, ¿acaso hay mejor forma de despedirlo que con los ritmos de algunas de las voces de referencia en la actualidad?

Los que ya calentaban motores para decir adiós el pasado 20 de agosto fueron Shawn Mendes, Tini, Ed Sheeran y Danna Paola. Pero ahora llega el turno de otro elenco de artistas que no te dejará indiferente. ¡Dale al play!

Viernes 27 de agosto

Selena Gomez, Camilo - 999. Todos esperábamos esta canción y al fin ha visto la luz. Con unos sonidos tranquilos e hipnotizantes, ambos artistas se unen en unos versos completamente en español para demostrar que la música no entiende de fronteras. Ambos hablan de una historia de amor, convirtiendo 999 en la canción perfecta para dedicarle a esa persona especial.

J Balvin, Tokischa - Perra. Si necesitabas ritmos urbanos para el fin de semana, el colombiano y la dominicana te traen la solución. Llega Perra, una canción cargada de buen rollo y llena de ritmos imparables que nos levantan de la silla sin importar el momento ni el lugar. ¡A perrear!

Beret - Nunca Entenderé. Esta semana llega cargada de canciones para todos los gustos. Si te va más una buena balada, el sevillano también te trae la solución. Beret vuelve con una de esas canciones de desamor que tanto les caracteriza para hacernos derramar alguna que otra lágrima. Hay corazones rotos que no se pueden reparar.

BTS, Megan Thee Stallion - Butter (Remix). Después de haber ganado la batalla legal a su sello discográfico, la rapera ha podido lanzar al fin la nueva versión de este hit de los surcoreanos. Con varios versos al más puro estilo del rap que le caracteriza, Megan fusiona su talento con el de BTS para regalarnos un rémix de lo más pegadizo.

Nicky Jam, Jhay Cortez - Magnum. Nicky ha estrenado su nuevo álbum Infinity, y una de las canciones que este incluye es la colaboración con el trapero. Con una base hipnotizante y una letra que habla de sus lujos y de una noche de fiesta, ambos artistas dan vida a una canción que para muchos se ha convertido en su banda sonora.

Anuel AA - 23 Preguntas. El artista ha vuelto a sorprender a sus fans con este nuevo lanzamiento. Y es que ha vuelto a sincerarse con su público. De hecho, ha definido este como uno de los temas más personales de su carrera. Anuel habla de tener una pequeña esperanza de volver con esa persona, dejando todas aquellas inseguridades atrás. ¿Es una indirecta hacia Karol G?

María Becerra, Becky G - Wow Wow. Otra que está de estreno discográfico es María Becerra, que aterriza con su álbum Animal. Una de las canciones que incluye es esta colaboración con Becky G. Ambas forman un combo cargado de Girl Power que llega con unos ritmos urbanos de lo más pegadizos. ¡A darlo todo!

Halsey - I Am Not a Woman, I'm a God. La artista ha estrenado su tan esperado proyecto If I Can't Have Love, I Want Power. Sin duda, se trata de uno de sus álbumes más personales, pues ahonda en las alegrías y horrores del embarazo y post-parto. Uno de los temas que podemos escuchar en el tracklist es este que mencionamos, en el que se desnuda a través de su letra y videoclip.

Marc Anthony - Pa'lla Voy (Africando). El referente de la salsa vuelve con un tema cargado de los sonidos de este género para levantarnos el ánimo a todos. Su letra nos invita a una fiesta cargada de energía y buen rollo. Y es que cuando Marc nos trae un nuevo tema de salsa, la pérdida del control de nuestro cuerpo está asegurada.

Manu Tenorio - Encadenados. El extriunfito ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de una balada de desamor en la que el sonido de la guitarra española toma mucha relevancia. El andaluz vuelve a demostrar que, aunque esté a punto de dar el salto a Hollywood, la música siempre ha sido su mayor aliada.

¿Cuál es tu favorita?