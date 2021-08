Shawn Mendes, Tini, Ed Sheeran y Danna Paola llegan la recta final de agosto con sus nuevas canciones

No hay nada más reconfortante que llegar al final de la semana y escuchar lo nuevo de tus artistas favoritos. Y es que no importa que sea verano, otoño, invierno o primavera, pues ellos siempre sacan a relucir su mejor repertorio para todos sus fans.

El pasado 13 de agosto fueron Elton John, Dua Lipa, Tïesto y Karol G algunos de los que nos ayudaron a combatir el calor con sus nuevas canciones. Pero esto no ha acabado. Prepárate para escuchar lo nuevo que traen todos estos artistas. ¡Dale al play!

Viernes 20 de agosto

Shawn Mendes, Tainy - Summer Of Love. ¿Recuerdas ese viaje de Shawn Mendes a Mallorca? Pues bien, el canadiense no estaba simplemente de paso. Se disponía a grabar el videoclip de su nueva canción junto al aclamado productor que lo acompaña. Shawn y Tainy nos regalan una canción de vibras de lo más chill y con una fusión de estilos de lo más pegadiza. El pop así como el dance son algunos de los toques que podemos escuchar.

Tini, Manuel Turizo - Maldita Foto. Otros que hicieron saltar todas las alarmas en las redes sociales son estos dos jóvenes artistas. Publicaron un vídeo en el que aparecían de lo más acaramelados en una cama. ¿Se avecinaba colaboración o estábamos ante la nueva pareja del año? Pues sí. Presentaban su nueva canción Maldita Foto, aunque una cosa no quita la otra. En este tema, ambos muestran tener mucha química en el estudio y ante la cámara.

Ed Sheeran - Visiting Hours. El británico ha desvelado los detalles de su álbum =, que verá la luz el 29 de octubre. El pasado 19 de agosto también presentaba el videoclip de Visiting Hours, que se convierte en el nuevo sencillo del disco. Ed nos emociona con esta bonita balada que escribió exclusivamente para su amigo fallecido, Michael Gudisnki. La escribió durante su cuarentena en Australia para asistir al memorial de Michael. En su letra se pregunta si en el cielo también habrán horas de visitas establecidas para reencontrarse con su amigo.

Danna Paola - Kaprichosa. La mexicana ha contado con la compañía de alguien muy especial en su vida para este proyecto: su perrita Lu. No solo es la portada del sencillo, sino que también aparece en su videoclip. Danna vuelve a regalarnos una letra de empoderamiento en la que hace referencia a la libertad que tiene ella para enamorarse y enamorar. "Si yo quiero, te enamoras. Te domino con mis besos. Yo decido cerca o lejos", dicen algunos de sus versos.

Zzoilo, Aitana - Mon Amour (Remix). Parece que la catalana le ha cogido el gusto a subirse a los remixes de las canciones más populares del momento. Ahora ha aceptado la invitación de Zzoilo para estar en el que ya es su nuevo tema. Ambos unen sus talentos en esta nueva versión que estamos seguros que ocupará puestos importantes de las listas de éxitos. ¡Se ponen muy románticos!

Lorde - Mood Ring. Después de cuatro años, Lorde ha vuelto a la música con el estreno de Mood Ring, el último adelanto de su álbum Solar Power. Un álbum que ha visto la luz este mismo 20 de agosto. En Mood Ring, la neozelandesa desvela que no es capaz de describir cómo se siente, haciendo referencia al "anillo del humor" del título del tema. Ha contado con Jack Antonoff para su producción. Lorde, además, incluye una reflexión sobre el paso del tiempo en la que se pregunta cómo puede ser que los 2000 ya estén tan lejos.

Justin Quiles, Maluma - La Botella. Quiles ha estrenado su nuevo álbum La Última Promesa, y como ya desveló a LOS40 Urban, se avecinaba algo con Maluma. Y así ha sido. Ambos nos traen los ritmos latinos que tanto les caracteriza para llenar nuestro verano de sonidos imparables. ¡Arriba el volumen y el perreo hasta abajo!

Greeicy, Alejandro Sanz - Lejos Conmigo. Todos esperábamos escuchar lo que estos dos grandes talentos de la música tenían preparado. ¡Al fin está aquí! Greeicy y Alejandro unen sus voces en una canción de ritmos tropicales que consiguen levantarnos de la silla para darlo todo. Mike Bahía, el artista y novio de Greeicy, también hace su aparición en el videoclip. Está claro que de esta unión musical nada podía salir mal.

Skrillex, Justin Bieber, Don Toliver - Don't Go. El DJ es una pieza fundalmental para Justin Bieber. El canadiense contó con él para la producción de su álbum Purpose. Además, dieron vida al tema Where Are Ü Now, con el que arrasaron a nivel internacional. Ahora vuelven a unirse en esta canción que une diversos estilos: el R&B, el pop y el hip-hop. Cuentan, además, con el talento del joven rapero Don Toliver.