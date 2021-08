Los italianos Måneskin consiguen un hito en la radio musical española

En tiempos de periodismo de datos, y con la complicidad histórica de los documentalistas, y como aún es agosto, nos vamos a dar un refrescante chapuzón de estadísticas en torno a la lista de LOS40, previamente conocida como la de Los 40 Principales.

La verdad es que, al llevar sin parar de publicarse cada semana desde 1966, da para mucho dato curioso e infinidad de hitos musicales que ayudan a posicionar los gustos musicales en cada momento de estas últimas décadas, y sobre todo nos sorprenden al comprobar lo rápido que cambia todo, y lo efímeras, o todo lo contrario, que son las modas musicales.

El detonante de todo este revival de hojas de datos lo marca un número, el 1000, que por una semana será protagonista, al haber completado el grupo Måneskin el millar de artistas o grupos que pisa lo más alto del podio. Entre estos ya mil medallistas de oro, lo cierto es que hay de todo, algunos son legendarios y llevan años abonados al 1, y otros muchos han llegado ahí casi por casualidad, siendo parte de un featuring, ese 'parte y reparte' que ya es parte de las reglas actuales del juego de los éxitos.

Que esta diana tan fascinante para los fans de la numerología, la hayan dado estos italianos, con su paso cambiado sobre el estilo reinante, y rompedores desde el rock y con alta dosis de irreverencia, resulta simpático, y hasta hace pensar que ha sido cosa de Venus, Marte o Baco. Al final, después de buscar las propiedades y significados del 1000, solo me queda claro, que aporta felicidad, en el amor, y parece que también ayuda con el éxito.

Por ir ya al grano, haremos algunos despieces del camino recorrido por la lista de los Principales hasta llegar esta cifra, y además, como hay mucho datos que cortar, seguro que nos dará para más entregas próximamente.

Nacionales vs. guiri, grupo vs. solista

Este combate se antoja realmente interesante, el de ver cuántos números uno han sido obtenidos colectivamente o en formato solo, igual que comparar la procedencia del artista, en este caso, teniendo en cuenta que hemos incluido tanto a los latinos de ahora y sus predecesores melódicos de antes, como a los italianos cantando en español, en la categoría de extranjeros.

Dicho en porcentaje, que parece que nos es más fácil de visionar, de estos mil artistas coronados, el 69%, o sea un total de 690, son originarios de fuera de nuestras fronteras. Lógicamente, el 31% restante corresponde a artistas nacionales.

A la hora de triunfar en grupo o en solitario, se ha llevado más siempre el llevarse el mérito por uno mismo, que al final se discute menos y es más fácil llenar la nevera: el 61.3% de los nº1 de LOS40 tienen nombre y apellidos, mientras que 387 grupos distintos al alcanzado la cima. Tened en cuenta que a cada uno de los cantantes que han puesto su voz para los hits de David Guetta les hemos contado también (pfff...).

Variadito de escalas

Antes de dejar todo el protagonismo de esta semana a Damiano David y sus romanos, para que disfruten de su banda de "Artista 1000 en el Nº1" y sus ramos de flores, hacemos unas paradas en algunas posiciones de la tabla y nombramos los 10 primeros y los 10 últimos, y prometemos volver a publicar próximamente más entregas de 'hits data' para frikis amantes de las estadísticas y para seguidores acérrimos de LOS40.

Estos fueron los artistas que llegaron al Nº1 en centésima y quingentésima posición:

En el 100 de esta lista, para entendernos, está Toni Artis, un cantante valenciano de la escuela Nino Bravo, que entró en el 'olimpo' de los elegidos en verano del 75 con Ven otra vez, casi casi una canción de misa.

Toni Artis - Ven otra vez

Salto en el tiempo hasta 1996, en el que las Spice Girls fueron la formación 500 en ser nº1, con un hit, este sí recordado a la primera, del que están a punto de cumplirse los 25 años de que llegara a lo alto, en noviembre del 96. "Ai'll tell yu guot ai guont, guot ai rili, rili guant..."

Spice Girls - Wannabe

Y busquemos, por último, las diferencias entre los 6 primeros artistas o grupos que lograron ser 1 y los seis últimos en conseguirlo. ¿Eres capaz de verlas? Bueno, más bien de escucharlas...

Los primeros, todos en el 66, fueron The Mamas & The Papas, Los Brincos, The Beatles, The Rolling Stones, Frank Sinatra y Tom Jones. Los últimos en entrar al Club de los '1000 Principales' han sido Omar Montes, Maffio, The Kid LAROI, Imagine Dragons, Rauw Alejandro y claro, ellos... Måneskin.

Lunga vita al Rock!