María Becerra y Becky G nos animan a moverlo todo en ‘Wow Wow’: ¡mira el vídeo y la letra!

Mmm, mmm, mmm

(This is the Big One)

Una vez me desperté (Me desperté)

No estaba más a mi lado (No, no)

Pensé: "Qué suerte, por fin esta historia se ha acabado"

Luego me desenvolví (Desenvolví)

Y no te dije ni sorry (Ni sorry, baby)

Y ahora estoy ganando má' que tú con sola una story (Chi)

Voy a romper el party con to'a mis nena' (Wuh, wuh)

Llegamo' justo pa' la hora de la cena (De la cena)

To' el flow pesado corriendo por las vena' (Por las vena')

Vamo' a partir la escena (Yeah, yeah)

Toda' están ready para mover el culo

Vienen de a cinco, los rechazo de a uno (De a uno)

De to' esos feka' no me queda ninguno (Nah)

Tu combo ni lo juno

Estamos listas pa' romper la discoteca

Manos arriba la' que fuman pa' que prendan

Real G, que se queden los falso' en la puerta

Esta noche es pa' zafarno' bien perra'

Esta noche anótele, DJ, porfa, súbele

Todo' están mirándote

Bebé, tu estás muy bella, desácate

La noche es de ella, paleta, dale paleta

Toda la noche entera (Yeah)

La vida es una, no, no te espera (Yah)

Todo se cura cuando perrea'

Dale hasta abajo, bebé, sin pena

Y todos dicen: "Wow, wow"

Ya saben quien ha llega'o (Quien ha llega'o, yeah)

Llegó la lady con toda' sus babies, ey

Y el outfit customiza'o

Todos dicen: "Wow, wow" (Wow wow)

Ya saben quien ha llega'o (Quien ha llega'o; yeah)

Llegó la lady con todas sus babies, ah

Y el phillie customiza'o

Ey, Animal

La-La-Lady (La-La-Lady)

(FMK)

La Becky (La nena de Argentina)

María Becerra (Ey, ey)

Becky, Becky, Becky G

Yeah, la Becky

Los del espacio, mami (Hmm)