Maluma se va de farra con Kaplay y Miky, Philip Ariaz y Blessd en ‘L.N.E.M. (GATA)’: Aquí el vídeo y la letra

Yo estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó (Eh)

Y su amiga me perreó (Y su amiga me perreó)

Se parece tanto a ti, de ipso facto respondí (Oh-oh-oh)

Yo quiero una gata como tú

Si no ere' tú, llama a tu amiga

Di que siga, aquí no se escatima si se va la lu'

Ese postre no estaba en el menú, yeah-eh

Yo quiero una gata como tú

Si no ere' tú, llama a tu amiga

Di que siga, aquí no se escatima si se va la luz, je

Ese postre no estaba en el menú, ay, ay (Hecho en Medellín)

Dice, esto pa' que lo baile el barrio y también los de alto estrato

Solo entran chimbas (Wuh), aquí no quiero patos

Se reciben las liendras en DT y en N-Max (Brrum)

Pero si estamo' fumando, apaguen ese flash

Cero visaje (Ay, ay), ¿quién trajo los bluntes? No traje (Jaja)

Tranquilo, si nos paran los tombos pago peaje (Shiu)

Con todas las liendras, pero yo no delinco

Después de coronar pa' Manrique' la 45 (Medallo)

Ja, y allá nos pegamo' la farra (Wuh)

Amárrese los Air Force, to' es hasta mañan (Qué chimba)

Si no tiene quien lo lleve, en la moto caben tres (Claro)

Y así sea barrio ajeno, nos paramos, oiga pues (¿Cómo fue, niño?; The Rudeboyz)

Hoy quiero una gata como tú

Si no eres tú, llama a tu amiga

Di que siga, aquí no se escatima si se va la luz, ma'

Yo quiero ese postre en el menú, yeah-eh-eh

Hoy quiero una gata como tú

Si no eres tú, llama a tu amiga

Di que siga, aquí no se escatima si se va la luz, ma'

Yo quiero ese postre en el menú, yeah-eh-eh (Yeah, yeah; oh shit)

Si no ere' tú, llama a tu amiga que ando ready y alofoke (Foke)

Foke, tengo más anillo' que Pato López (Jaja)

En esta liga, ma' (Yeah), todo' van despacio y voy a tope

Ando con reale', pato' no entran en mi bote (Ay)

De vuelta por Medallo en lo' Mercho (¡Wuh!)

Fumando como Verso Terso, no lo' coja' perso

Despué' de matar a tu gata, te mato en un verso

Yo no converso, así que busquen los refuerzo' (Los refuerzo')

Yo estaba puesto pa' ti, pero usted nunca llegó

Y su amiga me perreó

Se parece tanto a ti, de ipso facto respondí

Yo quiero una gata como tú

Si no ere' tú, llama a tu amiga

Di que siga, aquí no se escatima si se va la lu'

Ese postre no estaba en el menú, yeah-eh

Hoy quiero una gata como tú

Si no eres tú, llama a tu amiga

Di que siga, aquí no se escatima si se va la luz, ma'

Yo quiero ese postre en el menú, yeah-eh-eh

Hey, kids, let me teach you some shit, huh

Ey, ya que ustede' no me la dieron, me la dieron sus gata' (Jajaja)

Gata (Wuh), ustede' son un chorro 'e rata'

Cada ve' que llego al banco dicen: "Llegó el de la plata" (Gang, gang)

Ustede' están chistoso', están en llaca

¿Conocen a Renata? Ella no se fue intacta

Es más, se trajo a su amiguita Cata (No)

Si mira por ahí nos vimo', tremenda catra

Me abrió las pierna' y lalala, qué serenata

Uba-uba-guata, poniendo la nueva en el mapa

De hacer historia esto se trata

A ustedes el ego los mata

Y a mí que ni me asara hablar con las Kardashian, ring-ring

Yo quiero una gata como tú

Si no ere' tú, llama a tu amiga

Di que siga, aquí no se escatima si se va la luz, je

Ese postre no estaba en el menú, ay, ay

Yo quiero una gata como tú

Si no ere' tú, llama a tu amiga

Di que siga, aquí no se escatima si se va la lu'

Ese postre no estaba en el menú, yeah-eh

Jaja

Ya se los dije una vez y vuelvo, se los repito

No te lo tomes personal

Bueno, si te lo quieres tomar personal, me importa un rrr

Ey, Kapla y Miky, Blessd

Dímelo, Philip, Philip

(Rudeboyz)

Seguimo' rompiendo durísimo

De Medellín, Colombia pa'l mundo entero

Golden Mindz

Oiga, papi, pida la cuenta, apague y vámono', jaja