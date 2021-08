María Pombo o Anabel Alonso, entre las más críticas con el ‘yate’ de C. Tangana

El pasado viernes C. Tangana lanzó nuevo single, YATE. Un tema que llegaba acompañado de polémica tras promocionarlo con una foto a borde de un barco en el que aparece rodeado de mujeres en bikini.

El cantante ha reunido en Ibiza a un grupo de influencers que incluyen a Ester Expósito, Hiba Abouk, Jessica Goicoechea o Miranda Makaroff, entre otras, que no han dudado en apuntarse a esta aventura.

La foto no ha pasado desapercibida y ha provocado que muchos tachen de ‘casposo’ y ‘machista’ al cantante, mientras otros le defienden y ensalzan su talento. La repercusión ha cruzado fronteras. Hasta Karol G ha reaccionado con el emoji de una cara roja sacando la lengua y sudando.

Voces discordantes

Entre las famosas que se han pronunciado sobre este asunto y no precisamente para defenderle han sido María Pombo y Anabel Alonso. A la influencer le preguntaban en redes su opinión sobre las fotos y ella quería eludir polémicas. Ha asegurado que le gusta mucho como artista, pero que, con esta imagen, ha caído en un “’básico’, como muchos otros artistas de reggaeton”, y ha añadido que le da mucha “pereza”.

También ha arremetido con las mujeres que aparecen en la foto asegurando que su discurso en redes dista mucho de lo que transmiten con esta imagen.

sinceramente mis dieces a lo que opina maria pombo sobre la foto de c tangana pic.twitter.com/Cbjdj5E30x — alexia (@justmiriamr) August 14, 2021

Otra de las que no se han mostrado muy contentas con lo que transmite esta fotografía es la actriz de Amar es para siempre que dejaba una pregunta en el aire: “¿Esto es moderno? Señores, Jesús Gil era un adelantado a su época. El mensaje es triste, muy triste”.

Eso sí, muchos le reprochaban que critique el machismo de C. Tangana, pero no haga lo mismo con la imagen de Paz Padilla rodeada de hombres guapos que no dejan de sobarla en su promo de La última cena. Tampoco se han librado Pedro Sánchez o Monedero y se han rescatado algunas de sus fotos rodeados de mujeres (eso sí, más vestidas que las del yate).

¿Esto es moderno?

Señores, Jesús Gil era un adelantado a su época.

El mensaje es triste, muy triste. https://t.co/zohdhYLawO — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) August 14, 2021

Contradicciones

Hay muchas contradicciones en este tipo de debates y es sobre lo que ha querido hacer hincapié Willy Toledo. “Los defensores de la libertad de expresión exigiendo a Twitter eliminar la foto de C. Tangana. La vida es maravillosa”, compartía.

Los defensores de la libertad de expresión exigiendo a Twitter eliminar la foto de C. Tangana.



La vida es maravillosa. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) August 14, 2021

El cantante, por su parte, se lo ha tomado con humor y ha contestado a las críticas con una nueva versión de su polémica fotografía en la que aparecen todas las mujeres con su propia cabeza y la suya, con la foto de Zahara que ha sido censurada recientemente.

Por favor, no puedo ser más fan de @c_tangana. Esto ha subido en su Instagram.



Si es que lo está gozando. pic.twitter.com/hdliG6DjP5 — Nuna 💚 (@lannaviv21) August 14, 2021

Si Tangana buscaba que todo el mundo hablara de su nueva canción, está claro que lo ha conseguido.