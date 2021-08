40 frases motivadoras que te ayudarán con la vuelta al trabajo

Septiembre ya está aquí y con él la rutina de la llamada "vuelta al cole", aplicable y temida a partes iguales aunque donde tengamos que volver no sea a las aulas, sino a la oficina o a nuestro puesto de trabajo sea cual sea, tras unas merecidas vacaciones de verano. Con la despedida de agosto llega al final un síndrome cada vez más común y extendido: la conocida como depresión posvacacional.

Si acabas de volver de tus vacaciones de verano y te has reincorporado a tu trabajo con muy pocas ganas o si tienes que reincorporarte durante los próximos días y ves el retorno a los horarios y a la rutina como una cuesta arriba imposible de superar, ¡no te preocupes! La actitud con la que te tomes este nuevo comienzo puede influir mucho en cómo sea su resultado y por eso te hemos traído 40 frases motivadoras, para encajar septiembre con el nivel más alto de optimismo posible.

Quizás la vuelta a la normalidad no sea algo tan malo, solo tienes que planteártelo como una nueva etapa por delante para conseguir los logros que te quieras proponer, tanto laborales, como personales o en los estudios. Y bueno, si no la teoría no te convence de ninguna forma, ¡siempre puedes comenzar a planear las siguientes vacaciones!

Frases para los nostálgicos del verano

“Ningún hombre necesita tanto unas vacaciones como la persona que acaba de tomarse unas” - Elbert Hubbard

“Unas vacaciones deberían ser lo suficientemente largas para que tu jefe te extrañe, y no demasiado largas para que descubra lo bien que se las puede arreglar sin ti” – Autor desconocido

"No llores porque se terminó. Sonríe porque sucedió"- Theodor Seuss

Si vuelves a casa tan feliz como te fuiste, has tenido unas buenas vacaciones – Autor desconocido

“Si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar” - Shakespeare

"Si disfrutaste tus vacaciones al máximo, recuerda que las próximas pueden ser mejores" – Autor desconocido

“El arte del descanso es tan importante como el arte de trabajar” - John Steinbeck

“La mejor parte de las vacaciones no es descansar, sino ver al resto de compañeros ocupados trabajando” - Kenneth Grahame.

“Las vacaciones son un período de actividad tan intenso que solo puede realizarse tres o cuatro semanas al año” - Miles Kington

“Las buenas vacaciones se han terminado cuando comienzas a anhelar tu trabajo” - Morris Fishbein

“Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones” - Sócrates

“Las vacaciones son como el amor: las anticipamos con placer, las experimentamos con incomodidad y las recordamos con nostalgia” - Evan Esar

“No me gustan las vacaciones. Parecen siempre una manera absurdamente costosa de probar que no hay lugar como el hogar” - Jilly Cooper

“Los trabajos llenan tu bolsillo, las aventuras llenan tu alma” - Jaime Lyn Beatty

Para los que necesitan fuerzas para el nuevo curso

“La mejor manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer” - Walt Disney.

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” – Albert Einstein

“El futuro recompensa a los que siguen adelante. No tengo tiempo para sentir pena por mí mismo. No tengo tiempo para quejarme. Voy a seguir adelante” - Barack Obama

"La manera más efectiva de hacerlo, es hacerlo" - Amelia Earhat

“No cuentes los días, haz que los días cuenten” - Muhammad Ali

“La suerte para triunfar en la vida se llama: creer en ti” - Anónimo.

“Si tu sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces” - Rocky Balboa.

“Agradece lo que tienes y terminarás teniendo más. Si siempre te concentras en lo que te falta, nunca tendrás lo suficiente” – Oprah Winfrey

“Una vez mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas: las que hacen el trabajo y las que se llevan el crédito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo, hay mucha menos competencia” - Indira Gandhi.

"Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era ‘no’ durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo" – Steve Jobs

“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede” – Edward Benjamin Britten

“Nada es particularmente difícil si lo divides en pequeños trabajos” – Henry Ford

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos un día sí y otro también” – Robert Collier

“El talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno”- Pep Guardiola

“Hay más en la vida que ganarse la vida. No trabajes más de lo que vives” - Mokokoma Mokhonoana

“La única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar” - Alexander Graham Bell

