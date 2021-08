Torito consigue grabar a Sara Carbonero en un concierto de Kiki Morente: Exclusiva de ‘Viva la vida’

Desde que salió a la luz que Sara Carbonero y Kiki Morente estaban manteniendo una relación, una de las imágenes más buscadas es la de la periodista junto al flamenco. Pero esa, todavía no se ha dado. Bien se cuida la pareja de que nadie les capte juntos.

Pero Torito, el colaborador más divertido de Viva la vida, ha intentado conseguir esas imágenes tan esperadas y buscadas. Se ha marchado hasta el lugar en el que Kiki daba un concierto junto a su hermana Estrella Morente.

Hemos podido ver lo bien que el reportero se lo ha pasado con los seguidores de los Morente que habían llegado a pagar 35 euros por cabeza para ver al cantaor. También hemos podido comprobar lo bien que se lleva con Estrella Morente, la hermana del hombre más buscado en estos momentos. “Varias cosas que celebrar en la familia. Ayer fue el cumpleaños de la abuela”, le contaba a Torito para eludir hablar de su hermano y su nueva relación.

En busca de Sara Carbonero

La pilló a la entrada del camerino al que él no tenía acceso. Así que le pidió que, por favor, le entregara a Sara un girasol de su parte. Dicho y hecho, o eso es lo que explicó Estrella a la salida del concierto. Le aseguró que tanto a Sara como al resto les había encantado su pintoresca flor.

Pero, una vez acabado el reportaje, Sara y Kiki juntos, nada de nada. Algo que le hizo saber Toñi Moreno a su compañero. Pero él tenía un as guardado en la manga. “¿Tú has visto alguna imagen de Sara y Kiki en el mismo recinto? ¿Tú has visto alguna imagen de Sara flipando con el arte de su novio?”, le preguntaba a la presentadora.

“¡¡¡No!!!!”, gritaba Toñi Moreno que se dejó contagiar por el entusiasmo de Torito. Y en ese momento podíamos ver imágenes de la periodista en el público del concierto. Se veía que era consciente de que la estaban grabando y buscaba una posición estratégica para que la vieran lo menos posible. Además, sus amigas la ayudaban en el intento de pasar desapercibida.

Fan del programa

El reportero explicó que la pareja llegó por separado, en coches distintos y que había hasta 9 guardas de seguridad para que nadie pudiera grabar o hacer fotos a la pareja. Pero que el dueño de la venta, cuya madre es fan del programa, le permitió entrar y así consiguió estas imágenes.

Torito, feliz por poder llevarle esa exclusiva a Toñi Moreno en su último programa de la temporada ahora que termina el verano y Emma García vuelve a coger las riendas del programa.