Todo sobre ABBA: la playlist que va más allá de las canciones de su carrera

Si hablamos de grupos musicales que han revolucionado la industria del pop, inmediatamente se nos viene a la cabeza el fenómeno ABBA. El grupo sueco enamoró al mundo con sus canciones. Temas como Dancing Queen, Chiquitita o Waterloo forman parte de las bandas sonoras de miles de vidas.

Ahora, tras 39 años de parón (que se dicen pocos), el grupo ha anunciado su regreso. De este modo, el próximo jueves 2 de septiembre, el cuarteto presentará cinco nuevas canciones. Además, el grupo ha anunciado que tiene entre manos un espectáculo llamado ABBA Voyage.

Además, el grupo también estaría preparando una película de corte documenta en el que contará su regreso a la música. Sin duda, una noticia que ha vuelto locos a sus fans.

De este modo, en LOS40 hemos querido rendir homenaje a este mítico grupo que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de los años. Desde su participación en Eurovisión hasta su legado en forma de musicales protagonizados por Meryl Streep. Y es que ABBA no son solo historia de la música, son historia en letras mayúsculas.

La playlist definitiva

La playlist que tenemos preparada no solo contiene algunas de sus mejores canciones, ¡ni mucho menos! También cuenta con aquellos temas de grandes artistas como Whitney Houston, Cher o Ricky Martin que se inspiraron en las melodías de los suecos. Ya sea con samplers, por las letras o la melodía, marcaron a otras grandes estrellas de la música. Tampoco faltan aquellas versiones cantadas por otras estrellas. ¡La puedes escuchar aquí!

Además, este recopilatorio cuenta con algunos de los temas que lanzaron sus integrantes en solitario. Y es que hubo vida después de ABBA para sus integrantes.

Curiosidades sobre los temas que aparecen en la playlist

No falta, ni mucho menos, la versión en español de Chiquitita. Fue su primer nº1 en LOS40, lo consiguieron el 30 de junio del 79, arrebatando el puesto a los Bee Gees, que lo tenían con Tragedy. Curiosamente, años despues, en 2010, fueron los hermanos Gibb lo que apadrinaron la entrada de Abba al Rock And Roll Hall of Fame en Nueva York.

En cuanto a sus carreras en solitario, las dos voves femeninas emprendieron sus propios proyectos. Triunfo más Frida que Agnetha. Frida llegó a alcanzar el nº9 de Los 40 Principales en 1982 con I Know There’s Something Going On.

¿Y sobre los samplers que usaron otros? Claramente el más popular es el de Madonna en Hung Up que todo el mundo reconoce, pero también está el de Vengaboys en la primera estrofa de "Boom Boom Boom Boom!!", con su guiño a Lay All Your Love on Me de los suecos. Luego está el Ces's La Vie de Shania Twain, que ha sido señalado muchas veces como un tema con demasiada inspiración en el himno Dancing Queen.

Sin duda, ABBA todavía tiene mucho que cantar y nosotros seguiremos eligiendo todo su repertorio cada vez que vayamos a un karaoke. Y es que solo podemos decirles: “Gracias por la música”