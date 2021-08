Aitana cumple un sueño de Zzolio gracias a ‘Mon Amour Rémix’: cantar en un concierto

A estas alturas del verano, Mon Amour Rémix ya puede presumir de ser una de las canciones que más ha sonado. A pesar de que la canción salió hace solo tres semanas, gracias a TikTok miles de personas se han animado a bailarla y cantarla a todas horas.

Se trata de una canción original de Zzolio al que se ha unido una de las mayores estrellas españolas del momento: nada más y nada menos que Aitana. ¿El resultado? Que ya tenga más de seis millones de reproducciones solo en Spotify. Y es que, como diría Paquita Salas, “júntate a mi lado y tendrás éxito”.

Gracias a esta canción, Zzolio ha podido vivir por primera vez la impresionante experiencia que es cantar encima de un escenario rodeado de miles de personas. Lo ha hecho este sábado, 28 junio, en la Plaza de Toros de Murcia. Aitana, que se encontraba cantando en la ciudad con su 11 Razones Tour, se guardaba una sorpresa para el final: una actuación con Zzolio.

No solo era la primera vez que los dos artistas cantaban en directo este temazo que todos los asistentes cantaron hasta quedarse afónicos. También era la primera vez que Zzolio cantaba en directo para un público.

Mon amour (con Zzoilo) - 11 Razones Tour Aitana Murcia 28/8/2021

Una palabras de agradecimiento

“Tengo todavía una sorpresa más. Ahora lo veréis, que no quiero desvelar mucho. Vamos”, dijo la cantante antes de que saliese Zzolio al escenario. Fue entonces cuando el artista apareció para sorpresa de todos los fans de la estrella.

“¿Qué pasa Murcia?”, saludó a los asistentes justo antes de entonar las primeras frases de Mon Amour. Los dos artistas se movieron durante toda la actuación, animando a todos los asistentes a cantar el estribillo.

Además, Zzolio mandó un mensaje muy especial: “Un abrazo para mi abuelo que es de Murcia. Os quiero a todos”.

Aitana, por su parte, quiso agradecer al artista que acudiese a su concierto como invitado: “Quiero darte las gracias. Lo está petando muchísimo. Es la primera vez que se sube a un escenario. Le he preguntado si se había subido alguna vez a un escenario y me ha dicho: ‘A un karaoke’. Realmente has estado genial”.

Sin duda, este concierto de Aitana nunca se le olvidará a Zzolio, quien estamos seguros que va a dar mucho que hablar musicalmente en los próximos meses.