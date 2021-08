Danna Paola se pone nostálgica recordando a sus amigas de ‘Élite’ y alguna le responde

Danna Paola ha pasado mucho tiempo en España en estos últimos años. En parte, gracias al rodaje de Élite que la tuvo en nuestro país durante mucho tiempo. Pero la serie se acabó y aunque ya no tiene compromisos laborales que la hagan volver a Madrid, la cantante mexicana no ha podido evitar regresar, aunque vía recuerdos.

Se ha puesto nostálgica recuperando algunas fotos del pasado mes de mayo cuando estuvo disfrutando de sus amigas de serie. Ha compartido en redes varias fotografías en las que podemos ver la gran complicidad que tiene con otras actrices como Mina El Hammani, Georgina Amorós o Claudia Salas.

“Revelando carrete MAYO 2021 🇪🇸♥️🥺 ufffff my girls”, escribía con este tono nostálgico que le ha hecho pensar en esos buenos momentos que ha pasado en nuestro país con su familia española. Una de ellas, Claudia Salas, lo dejaba claro: “No hay carretes en el mundo para rellenar amiga. No hay 💎”.

Fotos de amigas

Las fotografías que ha escogido no puede decirse que sean las de mejor calidad. Se nota que detrás no están los habituales fotógrafos que suelen sacarla estupenda en las sesiones profesionales, pero tienen esa frescura y naturalidad de los momentos capturados entre amigos, sin artificios. Aun así, no parece que, a todas ellas, acaben de convencerlas.

“Qué horror danna, qué son esas caras???!!!! Jajajajajajaja mira xq te quiero y esos dias fueron un regalo pal corason q sino❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥😂”, le reprochaba Georgina Amorós. Algún día tendrán que contarnos qué vivieron esos días que recuerdan con tanto cariño.

La serie las unió y la serie las separó porque la mexicana decidió abandonar el proyecto. Ahora, está más centrada en la música y recientemente lanzaba Kaprichosa, el último tema con el que pretende ir consolidando una carrera que ha priorizado frente a la interpretación. Aunque confiamos en que siga compaginando ambos mundos porque nos gusta tanto verla actuar como cantar.