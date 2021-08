Lady Gaga anuncia la fecha y el setlist de ‘Dawn Of Chromatica’: el álbum de remixes

La época Chromatica no estaba muerta, estaba de parranda. El sexto álbum de estudio de la estrella estadounidense salió el pasado 2020, convirtiéndose en una de los grandes lanzamientos del año gracias a temazos como Rain On Me o Stupid Love. Aunque sus canciones pusieron banda sonora a miles de personas durante los meses de confinamiento, los Little Monster se quedaron con ganas de más. Y es que sin gira y sin tantos videoclips, los fans se quedaron a medio gas.

Pero Gaga, que ama por encima de todo a sus seguidores y seguidoras, ha escuchado sus plegarias y ha querido regalar al mundo una revisión de su álbum: Dawn of Chromatica. Este esperado trabajo sale casi un año y medio después del lanzamiento del original. Y es que podremos escuchar el resultado completo este mismo viernes 3 de septiembre.

Para la ocasión, la diva pop ha querido contar con grandes estrellas para reinterpretar todas las canciones de su álbum. De este modo encontraremos nuevas versiones con estrellas como Rina Sawayama o Charli XCX. Todo esto estará bajo la producción de Bloodpop. Alguien que conoce muy bien el sonido de Chromatica, ya que trabajó en el álbum.

Conoce la playlist de Chromatica The Remix

Para que te hagas una idea de las colaboraciones que cuenta esta nueva versión de Chromatica os dejamos la playlist aquí:

Alice (LSDXOXO Remix)’ ‘Stupid Love (Coucou Chloe Remix)’ ‘Rain On Me (Arca Remix)’ ‘Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix)’ ‘Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix)’ ‘911 (Charli XCX & A.G. Cook Remix)’ ‘Plastic Doll (Ashnikko Remix)’ ‘Sour Candy (Shygirl & Mura Masa Remix)’ ‘Enigma (Doss Remix)’ ‘Replay (Dorian Electra Remix)’ ‘Sine From Above (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix)’ ‘1000 Doves (Planningtorock Remix)’ ‘Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix)’ ‘Babylon (Haus Labs Version)’

Además, todo apunta a que todos estos rémixes contarán con sus propios vídeos musicales. Aunque no sabemos si Lady Gaga estará en todos, lo que sí que esperamos es que nos deje sin palabras.

No es, ni mucho menos, la primera vez que Gaga lanza un álbum de remixes. La estrella del pop lanzó The Remix en 2010. Vamos, que lleva una década haciéndolo.

Una portada muy especial

Otro de los elementos que ha llamado la atención de sus fans es la portada que ha escogido para esta nueva versión de Chromatica. Al igual que en la primera, Gaga aparece como un ser de otra galaxia en el centro. Esta vez la artista ha cambiado el rosa por el verde y aparece atrapada en una especie de cueva hecha de pezuñas rosas que recuerdan a aquellas películas de ciencia ficción de serie B de los setenta.

Sin duda, Lady Gaga sabe cómo crear hype. Y es que lleva casi tres lustros haciéndolo. Larga vida a la reina de los Little Monster.