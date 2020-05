Chromatica de Lady Gaga ya tiene fecha de lanzamiento

Algo menos de dos meses. Ese será el retraso con el que finalmente verá la luz en todo el mundo el sexto álbum de estudio de Lady Gaga: Chromatica. Poco antes del 10 de abril, fecha prevista inicialmente para su lanzamiento, la cantante anunció que se retrasaba ("Quería contaros, tras mucho deliberarlo, lo increíble difícil que ha sido tomar la decisión de posponer el lanzamiento de Chromatica. Anunciaré la nueva fecha en 2020 pronto") pero tras varias semanas por fin ha confirmado su nueva fecha de publicación: 29 de mayo.

A través de sus perfiles oficiales en redes sociales la Germanotta ha desvelado la noticia para todo el mundo. Una alegría para millones de sus seguidores y para los amantes de la música que podrán disfrutar de su nuevo proyecto musical pese a la situación de confinamiento que se vive en la gran mayoría de países.

Un proyecto en el que ya os contamos que va a estar repleto de grandes colaboradores. En las 16 canciones que forman parte de Chromatica encontraremos los nombres de Ariana Grande, Elton John y BLACKPINK. Sour candy, Rain on me y Sine from above son, respectivamente, los títulos de las canciones en las que disfrutaremos de estas colaboraciones.

A estas tres hay que sumarle Stupid love que sirvió como primera tarjeta de presentación de un álbum que puede convertirse en uno de los discos de referencia de este 2020 tan atípico que estamos viviendo. La propia Lady Gaga junto a BloodPop producen un elepé en el que han colaborado nombres tan relevantes como Ryan Tedder (OneRepublic), Max Martin, Tchami, Sophie, Justin Tranter, Boyz Noise o los anteriormente mencionados.

Atípica será también la forma en la que Lady Gaga tendrá que promocionar y presentar este nuevo trabajo en el que ha estado trabajando los dos últimos años tras su participación en la película y en la banda sonora de Ha nacido una estrella por la que ganó el Oscar a Mejor Canción Original y fue Nominada a Mejor Actriz Principal. Su gira estaba prevista para este verano aunque de momento no se han confirmado las fechas exactas en todo el planeta.

Este es el tracklist de Chromatica

Ver esta publicación en Instagram #Chromatica ⚔️💓 #LG6 Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 22 Abr, 2020 a las 1:55 PDT

1. Chromatica I

2. Alice

3. Stupid love

4. Rain on me con Ariana Grande

5. Free Woman

6. Fun tonight

7. Chromatica II

8. 911

9. Plastic Doll

10. Sour Candy con BLACKPINK

11. Enigma

12. Replay

13. Chromatica III

14. Sine from above con Elton John

15. 1000 doves

16. Babylon

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!